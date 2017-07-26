Toyota otomotiv sanayi Türkiye’den aile fabrika turu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarını fabrikada aileleriyle bir araya getirip motivasyonlarını artırmak amacıyla fabrika gezileri düzenliyor. Yaz tatili fırsat bilinerek Temmuz ayı itibariyle Japon yönetici ve çalışanların ailelerinin katılımıyla başlayan fabrika turlarında, rulo sacların bir otomobile dönüşümü tüm aşamalarıyla anlatılıyor.



Haftanın iki günü gerçekleşen etkinliğe misafir olan ailelere şirket hakkında genel bilgiler verilirken, aynı zamanda Toyota’nın yol gösterici ilkeleri olan Toyota Way de aktarılıyor. Fabrika turunun ardından etkinlik boyunca çekilen fotoğraflar ziyaretçilere hediye ediliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin çalışan ailelerine sunduğu fabrika turuna bugüne kadar 150’ye yakın kişi katıldı. Ailelerin Fabrika ziyaretleri çalışan taleplerine bağlı olarak yaz tatili süresince Eylül ayına kadar devam edecek.