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Toyota Ekibinin 2018’deki İlk Zaferi Arjantin’de Geldi

Bu yıl ralli parkurlarında ikinci sezonuna çıkan TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, 2018’in ilk zaferine Toyota Yaris WRC pilotu Ott Tänak ile Arjantin Rallisi’nde ulaştı.

Toyota Ekibinin 2018’deki İlk Zaferi Arjantin’de Geldi

Bu yıl ralli parkurlarında ikinci sezonuna çıkan TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, 2018’in ilk zaferine Toyota Yaris WRC pilotu Ott Tänak ile Arjantin Rallisi’nde ulaştı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:36
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Toyota Ekibinin 2018’deki İlk Zaferi Arjantin’de Geldi

Daha da iyi otomobiller üretmek adına FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na geçtiğimiz yıl geri dönen ve İsveç ile Finlandiya gibi zorlu rallilerde zafere ulaşan Toyota, bu yılki ilk yarış galibiyetini Arjantin Rallisi’nde aldı. 

Toyota Yaris WRC’nin ön kısmındaki aerodinamik paketinde yapılan modifikasyonların yanı sıra soğutma sistemindeki geliştirmelerle yeni sezona başlayan TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, 2018’in 5’inci yarışı olan Arjantin Rallisi’ne, asfalt zeminde koşulan Korsika Rallisi’nde elde edilen 2’ncilik motivasyonuyla start almıştı. Oldukça zor yol koşullarına sahip Arjantin Rallisi’nde start alan Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ve Esapekka Lappi pilotajındaki Toyota Yaris WRC’lerden ikisi finişe ulaşarak takıma önemli puanlar kazandırdılar.

Ott Tänak’ın Toyota için ilk zaferi
Yarış boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Ott Tänak ve co-pilotu Martin Järveoja, cuma ve cumartesi günlerinde Arjantin Rallisi’ndeki 10 özel etapta en iyi zamanı yaparak liderliği ele geçirdiler. Toyota ekibi, son gün oldukça zorlayıcı etaplarda pozisyonlarını koruyarak yarışın ikincisi olan araçla aralarındaki zaman farkını 33.7 saniyeye çıkarmayı başardılar.

Ekibin diğer pilotu Esapekka Lappi, ilk kez katıldığı Arjantin Rallisi’ni 8’inci sırada tamamladı. Lastik sorunlarıyla karşı karşıya kalan Lappi, son günün ilk etabında iki sıra geriye düştü. Sezonun en zorlu rallisinde aracını finişe ulaştıran pilot, performansıyla da diğer yarışlarda ekibi adına önemli puanlar kazandıracağına işaret etti.

Takımın deneyimli pilotu Jari-Matti Latvala, cuma günü bir kayaya çarparak kaza yapınca, yarışa erken veda etmek zorunda kaldı. Ancak o da ekibin hızlı pilotlarından biri olduğunu kanıtlamış bir isim.

Tänak ve Toyota ekibi, sürücü ve takımlar şampiyonası sıralamasında üçüncülüklerini korudular ve önlerindekilerle olan puan farkını azaltmayı başardılar.

Son Güncelleme: 02.05.2018 17:44
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