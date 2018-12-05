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TOYOTA'dan yılın son kampanyasında benzersiz avantajlar

Toyota yılın son kampanyasında yeni yıla yeni bir Toyota modeli ile girmek isteyenlere çok avantajlı seçenekler sunuyor. Aralık kampanyasındaki indirimlerin ve 12 aya “0” faiz kampanyasının yanı sıra, 1 Kasım’da yürürlüğe giren ÖTV ve KDV düzenlemesi ile birlikte şimdi Toyota’lar çok cazip fiyatlar ile alıcılarını bekliyor.

TOYOTA'dan yılın son kampanyasında benzersiz avantajlar

Toyota yılın son kampanyasında yeni yıla yeni bir Toyota modeli ile girmek isteyenlere çok avantajlı seçenekler sunuyor. Aralık kampanyasındaki indirimlerin ve 12 aya “0” faiz kampanyasının yanı sıra, 1 Kasım’da yürürlüğe giren ÖTV ve KDV düzenlemesi ile birlikte şimdi Toyota’lar çok cazip fiyatlar ile alıcılarını bekliyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:29
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TOYOTA'dan yılın son kampanyasında benzersiz avantajlar

Toyota yılın son kampanyasında yeni yıla yeni bir Toyota modeli ile girmek isteyenlere çok avantajlı seçenekler sunuyor. Aralık kampanyasındaki indirimlerin ve 12 aya “0” faiz kampanyasının yanı sıra, 1 Kasım’da yürürlüğe giren ÖTV ve KDV düzenlemesi ile birlikte şimdi Toyota’lar çok cazip fiyatlar ile alıcılarını bekliyor.

Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid modeli aralık kampanyasında 18 bin TL’lik indirimle yer alırken,  Auris modellerinde de 4 bin 500 TL'ye varan indirim avantajı bulunuyor. Aralık ayı kampanyasında; 2018 model Hilux ve RAV4 Hybrid modellerinde 25.000 TL’ye 12 ay “0” faiz imkanı da bulunuyor. Bunun yanında aralık ayında perakende satış faturası kesilen tüm 2017 Model Yılı Toyota’ların metalik renk fiyat farkı da Toyota tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Yüzde 2.50’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın aralık kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

Son Güncelleme: 05.12.2018 16:48
Anahtar Kelimeler:
ToyotaKampanya
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