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TOYOTA’ dan yeni yıla özel avantajlarla dolu kampanya

Toyota’nın stoklarla sınırlı ocak kampanyasında 2017 model yılı Toyota C-HR’lar 9 bin 500 TL’ye varan indirimler ile sunuluyor…

TOYOTA’ dan yeni yıla özel avantajlarla dolu kampanya

Toyota’nın stoklarla sınırlı ocak kampanyasında 2017 model yılı Toyota C-HR’lar 9 bin 500 TL’ye varan indirimler ile sunuluyor…

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:42
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TOYOTA’ dan yeni yıla özel avantajlarla dolu kampanya

Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında stoklarla sınırlı 2017 model yılı otomobiller için çok cazip indirimler ve benzersiz avantajlar sunuyor. Türkiye’de üretilen ve standart olarak sunulan Toyota Safety Sense sistemi ile segmentinde en güvenilir araç olan Toyota C-HR, 9 bin 500 TL’lik indirimle ocak kampanyasında yer alıyor. Toyota C-HR’ların bazı modellerinde de güncellenen ÖTV matrahı ile yüzde 6,2’ye varan vergi avantajı bulunuyor.

Ocak kampanyasında her türlü yol koşullarında zorlukların üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up Hilux da özel fiyat avantajı ile sunuluyor. Hilux’ın otomatik vitese sahip Hi-Cruiser versiyonu 8 bin 300 TL’ye varan indirimle kampanyaya dahil oluyor. Dünyanın en çok tercih edilen otomobili olan Corolla’lar ise indirimle birlikte 68 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Yüzde 1,43’ten başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ocak kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının Temmuz ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

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