TOYOTA C-HR'NİN SATIŞ FİYATI AÇIKLANDI

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover otomobil olan Toyota C-HR'nin 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonu 83 bin 850 liradan, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonu ise 98 bin liradan başlayan fiyatlarla 15 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

Toyota tarafından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de üretilen C-crossover segmentinin en yeni modeli C-HR'nin satış fiyatı açıklandı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Toyota C-HR'nin 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonu 83 bin 850 liradan, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonu ise 98 bin liradan başlayan fiyatlarla 15 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover otomobil olan Toyota C-HR'nin fiyatını belirlerken tüm imkanları sonuna kadar zorladıklarını, ortaya çok cazip fiyatlar çıkartmaya çalıştıklarını söyledi.

Toyota C-HR'yi aynı segmentte bulunan benzer otomobillere göre çok daha ulaşılabilir bir fiyatla sunduklarını vurgulayan Bozkurt, "Toyota C-HR'nin Türkiye'de üretilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Henüz üretim başlamamışken bile yoğun bir ön talebin yaşandığı Toyota C-HR, markamıza yeni müşteri kitlesi getirmenin yanı sıra Türkiye'de Corolla'dan sonra en çok satan ikinci modelimiz olacak." dedi.

Bozkurt, C-HR'nin üretilmeye başlamasıyla gelecek yıl Toyota'nın Türkiye satışlarının yüzde 72'sinin yerli üretim olacağına dikkati çekti.

Bu yılın sonunda Toyota C-HR için 2 bin 650 adetlik bir satış planları olduğunu aktaran Bozkurt, bu modelin özellikle 2017 hedeflerine ulaşmalarında büyük katkı yapacağını kaydetti.

- "Apple'ı da geçtiniz fiyatları yayınlayın' diye mailler de aldık."

Bozkut, gelecek yıl yalnızca Toyota C-HR'nin 10 bin bandında bir satış gerçekleştirmesini beklediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Otomobilimizi ilk müşterilerimize kasım ayı sonuna kadar özel lansman fiyatıyla sunacağız. Bu fırsattan yaklaşık ilk bin kişi faydalanacak. Modelimiz Türkiye'de satışa çıkmadan önce 600 kişilik özel bir müşteri kitlesi tarafından test edildi ve onlardan tam not aldı. Toyota C-HR, tasarım aşamasındayken bile büyük ilgi çekiyordu. C-HR için bize 6 binden fazla, 'araç piyasaya çıktığında bizi arayın' diye başvuru geldi. Bu başvuranlar fiyat limiti koymuşlar. 'Bu araç 120 bin liraya kadar çıkarsa bizi arayın' diye başvurmuşlar. Bu kadar yoğun talep var. Hatta bu dönemde 'Apple'ı da geçtiniz fiyatları yayınlayın' diye mailler de aldık."

Ali Haydar Bozkurt, hibrit teşvikinin hayata geçmesiyle dizel araç satışlarında kademeli bir düşüş yaşanmasını beklediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Hibrit araçlar için ÖTV indiriminin çok faydası oldu. Bizim yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Türkiye'nin bu hibrit desteğine ihtiyacı vardı. Hibrit tanımının literatüre girmesi ve destek verilmesi dolayısıyla hükümetimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde daha fazla hibrit araç satılacağını düşünüyoruz. Hibrit otomobillere verilen teşviklerden sonra Toyota C-HR'nin 1,8 lt otomatik vitesli hibrit versiyonunun fiyatı, benzer 1,6 dizel otomatik vitesli otomobillerden yaklaşık 15 bin lira daha ucuz durumda. Tüm dünyayla birlikte Avrupa'da da dizelle ilgili yeni düzenlemeler olduğu, hibrit teknolojilerinin desteklendiği ve hibrit araç satışlarının arttığı bir dönemde, Türkiye'de de hibrit araçlarla ilgili yapılan bu düzenlemeyi çok olumlu buluyoruz."

Teşvik sayesinde halkın hibrit araçlara karşı yakın ilgisini gözlemlediklerini aktaran Bozkurt, bu teknolojinin Türkiye'de dizeli tercih eden müşteriler için çok iyi bir alternatif olacağını kaydetti.

Bozkurt, Toyota'nın toplam hibrit araç satışının dünyada 9,5 milyona, Avrupa'da ise 1,5 milyona ulaştığı bilgisini vererek, "Toyota, 2020'ye kadar bütün önemli modellerin hibrit versiyonunun olmasını hedefliyor." dedi.

Otomotiv pazarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Bozkurt, "Bu yılki otomotiv pazarıyla ilgili beklentimiz geçen yılla aynı adetlerde bir pazar oluşması yönünde. Bu beklentimizi hala koruyoruz. Döviz kurlarındaki yükselişin otomobil fiyatlarına yansıması olacaktır. Biz Toyota olarak daha zam yapmadık ancak kurlar bu seviyelerde kalıcı olursa zam yapmak durumunda kalabiliriz. Döviz kurlarında yukarıya doğru gidiş bizi zam yapmaya zorluyor. Bu zam her marka ve modele göre değişmekle birlikte kurdan kaynaklı otomobil fiyatlarında yüzde 3-5 civarında artış olabilir." şeklinde konuşmasını tamamladı.

- Toyota C-HR

Toyota C-HR, giriş seviye olan "Advance" ile tüm versiyonlarında 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, çift bölgeli otomatik klima, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, geri görüş monitörü, yağmur sensörü, Cruise Control, otomatik yanan farlar, LED gündüz yanan farlar ve elektronik park freni gibi donanım özelliklerini sunuyor.

Toyota C-HR'nin üst donanım seviyelerinde ise ek olarak ısıtmalı koltuklar, akıllı giriş sistemi, karartılmış yan ve arka camlar, yarı parçalı deri koltuklar, kolay akıllı park destek sistemi, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve çift renkli gövde gibi özellikler bulunuyor.

Aracın, 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonunda 100 kilometrede ortalama 5,9 litre, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonunda ise 100 kilometrede ortalama 3,8 litre yakıt tüketiliyor.

Toyota'nın tüm hibrit modelleri 3 yıl/100 bin kilometre mekanik garantisine sahip olup, hibrit aksamı ile hibrit aküsü de 5 yıl/100 bin kilometre için garanti kapsamına alınıyor.

Öte yandan hibriti tercih eden Toyota kullanıcıları, garanti süresi olan 5 yılın bitiminden hemen önce 25 avro+KDV tutarındaki hibrit check-up menüsünü yaptırarak, bunu takip eden 1 yıl/15 bin kilometre boyunca hibrit aküsünü garanti altına almayı sürdürebiliyor. Kullanıcılar, bu check-up'ı her yıl yaptırarak hibrit aküsünü toplamda 10 yıl boyunca garanti altına alma imkanından faydalanabiliyor.

Anadolu Haber Ajansı