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Toyota, 2017 yılının da en değerli otomobil markası

14 Haziran 2017 Çarşamba 17:57
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Toyota, 2017 yılında da “dünyanın en değerli otomotiv markası” seçildi. BrandZ™ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakan Toyota, birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı.

Toyota, 2017 yılının da en değerli otomobil markası
Raporda Toyota’nın marka değeri 28 bin 660 milyar dolar olarak belirlendi. Toyota, 2006 yılından itibaren yayınlanan raporda kendi sektöründe 9’uncu kez birinci sırada yer alıyor. BrandZ raporuna; Toyota’nın son 12 yılda ortalamadan 3 kat daha fazla büyüdüğü de yansıdı.

Dünyanın en büyük marka değeri oluşturma platformu olarak gösterilen BrandZ, günümüzün tüketicilerinin yaşam tarzlarına entegre olmuş markalar üzerinde yapılan yansıtıyor. Son araştırmada da, global olarak 3 milyon tüketiciyle çalışmalar yapıldı, her şirketin finansal ve iş performanslarının analizleri de değerlendirilerek rapor oluşturuldu.

. BrandZ™ tarafından gerçekleştirilen araştırmada Toyota’nın hibrit ürünlerinin de en değerli marka seçilmesindeki katkısı büyük oldu. Toyota, ilk seri üretim hibrit otomobilini sunduğu 1997 yılından bu yana geçen 20 yıllık sürede hibrit model satışlarında 10 milyon adedi aşmayı da başardı. Hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor ve 2020 yılında her Toyota modelinin birer hibrit versiyonunun olması hedefini taşıyor.
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