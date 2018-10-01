TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan iş birliği

Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş., dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Nestlé ile keyifli bir iş birliğine imza attı. İlk kez TOTAL istasyonlarında hayata geçen iş birliği kapsamında, Nestlé Professional’ın premium markası Nescafé Milano’nun yeni jenerasyon kahve makineleri, TOTAL istasyonlarındaki Bonjour marketlerde ve Café Bonjour’larda kahve severlerle buluşacak. Kaliteli ve lezzetli kahvenin keyfini bilenlere özel Nescafé Milano kahveleri, TOTAL istasyonlarını ziyaret edenlere özel bir kahve deneyimi yaşatacak.

Bu keyifli iş birliğinin lansmanı, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde TOTAL Kozyatağı istasyonunda gerçekleşti.

Etkinlikte iş birliğine dair konuşan TOTAL Oil Türkiye A.Ş Satış Direktörü Göker Gürkaya “TOTAL Oil Türkiye olarak ziyaretçilerimizin istasyon deneyimlerini zenginleştirmek ve güzelleştirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaliteli akaryakıt ile özdeşleşen TOTAL markasına, akaryakıt dışı hizmetlerimizde de alanında deneyimli ve başarılı partnerler ile yaptığımız iş birlikleri ile değer katmayı hedefliyoruz. Ağustos ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni imaj kampanyamız “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” ile hayat mücadelesinin gerçek kahramanlarına günlük koşuşturmaları içerisinde ihtiyaç duydukları enerjiyi TOTAL istasyonlarında bulabileceklerini anlatmıştık. Bu söylemimizin arkasında duruyor, istasyonlarımızı ziyaret eden herkesin istasyonlarımızdan enerjilerini yenilemiş olarak ayrılması için çalışıyoruz. Nestlé Professional ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, müşterilerimize her zaman olduğu gibi yine üst düzey kalitede bir ürün ve hizmet sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ise iş birliğiyle ilgili görüşlerini; “Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki lider şirketlerinden biri olan TOTAL Oil Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. NESCAFÉ’nin kahve konusundaki 80 yıllık tecrübesini, yenilikçi çözümlerle birleştirerek pazara sunduğumuz NESCAFÉ Milano yeni jenerasyon kahve makinelerimizde, yüzde 100 Arabica kahve çekirdeklerinden oluşan ve Yağmur Ormanları Birliği (RFA) sertifikasına sahip NESCAFÉ Superiore Çe­kirdek Kahvemiz kullanılmakta. Kahve severler, sevdikleri, alışkın oldukları kahve lezzetine bundan böyle TOTAL istasyonlarında kolayca ulaşabilecek. Nestlé Professional kalitesi ve uzmanlığıyla önümüzdeki dönemde de yenilikçi atılımlarla tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz” sözleriyle ifade etti.

TOTAL ve Nestlé Professional’in birlikte gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Nescafé Milano’nun tescilli baristaları, Dünya Kahve Günü’nde latte art ve özel aromalı kahveler hazırlayarak ziyaretçilere ikram etti. Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.