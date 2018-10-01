Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
99117
ALTIN
227.635
DOLAR
5.9506
STERLİN
7.7569
EURO
6.9036
banner287

TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan iş birliği

TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan iş birliği

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
3432 Okunma
TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan iş birliği

Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş., dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Nestlé ile keyifli bir iş birliğine imza attı. İlk kez TOTAL istasyonlarında hayata geçen iş birliği kapsamında, Nestlé Professional’ın premium markası Nescafé Milano’nun yeni jenerasyon kahve makineleri, TOTAL istasyonlarındaki Bonjour marketlerde ve Café Bonjour’larda kahve severlerle buluşacak.  Kaliteli ve lezzetli kahvenin keyfini bilenlere özel Nescafé Milano kahveleri, TOTAL istasyonlarını ziyaret edenlere özel bir kahve deneyimi yaşatacak.

Bu keyifli iş birliğinin lansmanı, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde TOTAL Kozyatağı istasyonunda gerçekleşti.

Etkinlikte iş birliğine dair konuşan TOTAL Oil Türkiye A.Ş Satış Direktörü Göker Gürkaya “TOTAL Oil Türkiye olarak ziyaretçilerimizin istasyon deneyimlerini zenginleştirmek ve güzelleştirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaliteli akaryakıt ile özdeşleşen TOTAL markasına, akaryakıt dışı hizmetlerimizde de alanında deneyimli ve başarılı partnerler ile yaptığımız iş birlikleri ile değer katmayı hedefliyoruz. Ağustos ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni imaj kampanyamız “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” ile hayat mücadelesinin gerçek kahramanlarına günlük koşuşturmaları içerisinde ihtiyaç duydukları enerjiyi TOTAL istasyonlarında bulabileceklerini anlatmıştık. Bu söylemimizin arkasında duruyor, istasyonlarımızı ziyaret eden herkesin istasyonlarımızdan enerjilerini yenilemiş olarak ayrılması için çalışıyoruz. Nestlé Professional ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, müşterilerimize her zaman olduğu gibi yine üst düzey kalitede bir ürün ve hizmet sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ise iş birliğiyle ilgili görüşlerini; “Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki lider şirketlerinden biri olan TOTAL Oil Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. NESCAFÉ’nin kahve konusundaki 80 yıllık tecrübesini, yenilikçi çözümlerle birleştirerek pazara sunduğumuz NESCAFÉ Milano yeni jenerasyon kahve makinelerimizde, yüzde 100 Arabica kahve çekirdeklerinden oluşan ve Yağmur Ormanları Birliği (RFA) sertifikasına sahip NESCAFÉ Superiore Çe­kirdek Kahvemiz kullanılmakta. Kahve severler, sevdikleri, alışkın oldukları kahve lezzetine bundan böyle TOTAL istasyonlarında kolayca ulaşabilecek. Nestlé Professional kalitesi ve uzmanlığıyla önümüzdeki dönemde de yenilikçi atılımlarla tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz” sözleriyle ifade etti.

TOTAL ve Nestlé Professional’in birlikte gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Nescafé Milano’nun tescilli baristaları, Dünya Kahve Günü’nde latte art ve özel aromalı kahveler hazırlayarak ziyaretçilere ikram etti. Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiğılı İzmir Optimum mağazasını yeniledi
Kiğılı İzmir Optimum mağazasını yeniledi
Çukurova Balkon’a ister hemen taşın ister kiraya ver
Çukurova Balkon’a ister hemen taşın ister kiraya ver
CHEP Türkiye’ye yeni Perakende Yönetim Müdürü
CHEP Türkiye’ye yeni Perakende Yönetim Müdürü
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim