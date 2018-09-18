TOTAL Oil Türkiye, Antalya’da 30. istasyonunu açtı

Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş., Antalya OSB istasyonunun açılışını, geçtiğimiz günlerde Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in de bulunduğu geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirdi.

TOTAL Oil Türkiye’nin yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına Antalya OSB’den kiraladığı bu istasyonla, markanın en çok yatırım yaptığı şehirlerden bir tanesi de Antalya ili oldu. 2018 yılında Antalya il sınırları içerisindeki 6. istasyonunu açılışını gerçekleştirerek, istasyon sayısını 30’a çıkarmış oldu.

Açılışa katılan Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, “Antalya OSB, birçok farklı alanda hizmete ihtiyaç duyduğumuz geniş bir alana yayılıyor. Daha önce jandarma karakolu, şimdi ise sağlık hizmetleri istasyonu açıldı. TOTAL istasyonun açılmasıyla akaryakıt istasyonu ihtiyacı da giderilmiş oldu. Bu istasyonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Antalya’mıza hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İstasyonun açılış toplantısında konuşan TOTAL Oil Türkiye AŞ Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, TOTAL Oil Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli akaryakıt şirketi olduğunu belirtirken, “Parçası olduğumuz Demirören Holding’in tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler TOTAL Oil Türkiye ile ülkemize değer katmak, insanımıza hak ettiği ürün ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Şirketimiz geniş istasyon ağının yanı sıra lojistik açıdan da güçlü bir altyapıya sahip. Gebze, Aliağa ve Samsun’da akaryakıt tesislerimiz, Yarımca, Ankara, Aliağa’da LPG tesislerimiz var. Toplam 300 bin metreküp kapasiteye sahip olup dünya standartlarında depolama ve dağıtım hizmeti vermekteyiz” dedi.

TOTAL Oil Türkiye, ilklere imza atmaya ve büyümeye devam ediyor

Taşkıran, müşterilere farklı alanlarda yenilikçi hizmet sunmayı ve sektörde ilkleri gerçekleştirip pazar payını artırmayı sürdürdüklerini de ifade ederek, sözlerine “Yeni dönemde pazarlama faaliyetlerimizi artırdık. Yeni imaj kampanyamız ve reklam filmimizde ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ ve biz de bu enerjinin en büyük destekçilerinden biri olacağız dedik. Toplamda 30 istasyonla faaliyet gösterdiğimiz Antalya’da haziran ayı itibariyle pazar payımız Türkiye ortalamamızın üzerinde yüzde 7 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

TOTAL Antalya OSB İstasyonu İşletmecisi Cengizhan Erdoğan:“İstihdam artırmayı hedefliyoruz”

Projenin 6 ayda tamamlandığını aktaran TOTAL Antalya OSB İstasyonu İşletmecisi Cengizhan Erdoğan, “Şimdilik 15 kişi istihdam ediyoruz ve bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. İstasyonun yan tarafındaki işletmeleri de kiralayıp restoran, lastikçi açıp sanayiciye hizmet vermeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, istasyon yatırımlarını artıran TOTAL Oil Türkiye, yeni dönemde pazarlama faaliyetlerini güçlendirip, istasyonlarda yepyeni deneyimler sunmaya devam edecek.