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TOTAL büyük çekiliş 15 talihli belli oldu!

26 Aralık 2016 Pazartesi 14:45
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TOTAL, Club TOTAL Card ile kazandırmaya devam ediyor. 31 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecek olan kampanya süresince toplam 45 kişi 1 yıllık bedava yakıt kazanırken, 60.000 kişiyi de 5, 10 ve 15 TL değerinde sürpriz hediyeler bekliyor. Kampanyaya katılan Club TOTAL Card sahipleri arasında 21 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte ikinci 15 talihli belirlendi.

TOTAL büyük çekiliş 15 talihli belli oldu!
Müşterilerine özel kampanyalar sunan TOTAL, 17 Kasım 2016 tarihinde başlayan Büyük Çekiliş kampanyasıyla kazandırmaya devam ediyor. 45 gün süreli kampanyanın talihlileri üç farklı çekilişle belirlenip ilan ediliyor.

21 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen ve birinci çekiliş talihlilerinden Murat Parpa’nın da katıldığı ikinci çekiliş ile bir yıllık bedava yakıt kazanan ikinci 15 talihli belirlendi. Kampanya kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 48.000 adet 5, 10 ve 15 TL değerinde sürpriz hediyeyi katılımcılara dağıtıldı.
Çekiliş sonunda Cüneyt Örnek, İsmail Özdemir, Ahmet Okçu, Adnan Kahveci, Levent Dağdelen, Ali Çalışkan, Emrah Ürek, Serkan Yıldırım, Selami Öz, Suat Ata, Mehmet Özbek,Rukiye Hatipoğlu, Emine Ararat, Serkan Öğmen,Ömer Dönmez 6.000 TL değerinde bir yıllık yakıtın sahibi oldu.

Kampanya kapsamında 31 Aralık 2016 tarihine kadar anlaşmalı TOTAL istasyonlarından Club TOTAL Card ile tek seferde yapılan 45 TL’lik akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde Club TOTAL Card sahipleri 6.000 TL değerinde 1 yıllık bedava yakıt kazanma şansı elde ediyor. 45 TL ve üzerindeki yakıt harcamalarında her 45 TL için 1 çekiliş hakkı veren TOTAL, kampanyaya katılım konusunda üst sınır getirmiyor. Ayrıca 60.000 Club TOTAL Card sahibi tek seferde yapılacak her 45 TL’lik alışverişe 5, 10, 15 TL değerinde bedava yakıt kazanma şansı yakalıyor. Club TOTAL Card sahipleri kampanya boyunca yapacakları tüm akaryakıt ve otogaz alımları için standart Club TOTAL puanı kazanmaya da devam ediyorlar. Club TOTAL Card sahipleri, Club TOTAL Card ile kazandıkları puanlarını akaryakıt veya otogaz alımında kullanabiliyorlar.

Kampanyanın diğer talihlileri ise 04.01.2016 tarihlerinde yapılacak üçüncü çekilişle belirlenecek olup, çekilişten 2 gün sonra TOTAL’in www.demirorenpetrol.com.tr adresindeki internet sitesinde ve TOTAL istasyonlarında duyurulacaktır.
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