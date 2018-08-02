Torunoğulları: Turizmde marka ülke olalım

Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, tahsisli otellerde odanın yüzde 20'lik kısmını satma hakkına ilişkin düzenlemede, kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyledi. Torunoğulları, sektöre yönelik çağrısında da "Oteller çok ucuz veriliyor; turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım" dedi.

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20'sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanındığı ifade eden Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, sektöre yönelik olumlu bir dizi çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı. Torunoğulları, "Orman arazilerini bu işin dışında tutulması orman arazisine otel yatırımı yapanlar için maalesef kötü bir haber oldu" diye konuştu.

"BAKANLIKLARIN ORTAK ÇALIŞMASI GEREKİR"

Torunoğulları, "Mevzuata göre belki sıkıntı var. Bu konuda ilgili bakanlıkların birlikte bir çalışma yaparak bu kapsamı yeniden düzenlemeleri gerekir" şeklinde konuştu. Torunoğulları, düzenlemenin haksız rekabete yol açmasından endişe ettikleri kaydetti.

Torunoğulları, sözlerine şöyle devam etti: "Turizmin 12 aya yayılması önemli bir çalışma. Artık bu şekilde planlamaya ve düşünülmeye başlandıysa bir çözüm üretilir diye düşünüyoruz. Başka bir sorun, oteller çok ucuz veriliyor. Turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım. Bu konuyla ilgili STK'ların da konuyu artık sesli düşünmeleri gerekir".