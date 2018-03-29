Toronto Üniversitesi’nden Mektebim öğrencilerine davet…

Kanada’nın Ontario Bölgesinde bulunan, Toronto Üniversitesi ile ortaklık anlaşması olan ve eğitim sisteminde dünya çapındaki başarılarıyla bilinen Columbia Internatioanl Collage’ın kurucusu Mr. Clement Chan ve Toronto Üniversite’sine geçiş programlarını detaylandırmak amacıyla Toronto Üniversitesi Öğrenci Alım Direktörü Mr. Ken Withers Mektebim Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Okul ve eğitim sistemlerini anlatmak, yeni ortaklık projeleri geliştirmek üzere Mektebim Kurucusu Ümit Kalko ile bir araya gelen yetkililer, Columbia Internatioanl Collage’a ve sonrasında Toronto Üniversitesi’ne Türkiye’den daha fazla öğrenci almak istediklerini belirterek, Türk öğrencilerinin Toronto Üniversitesi’nde gösterdikleri disiplinli çalışmalarından, zekâlarından ve saygılı davranışlarından çok etkilendiklerini ve kapılarının Türk öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu dile getirdiler. Dünya’da ilk 25 üniversitesi arasında yer alan ve Kanada’nın en iyi üniversitelerinden biri olan, 700 farklı programı ve 800 adet öğrenci kulübü bulunan Toronto Üniversitesi, Mektebim öğrencilerini Kanada’da okumaya davet etti. Gerçekleştirilen anlaşmaya göre Kanada’da eğitimine devam edecek olan Mektebim öğrencilerine, dünyanın sayılı üniversitelerine direk geçiş hakkı tanınması hedefleniyor.