Töre Birol ,Ortadoğu Avrupa Başkan Yardımcısı

Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Töre Birol, başarılı görev sürecinin ardından Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Orta Doğu Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Birol, yeni görevine 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başladı.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan ve Oxford Brookes Üniversitesi’nde MBA yapan Töre Birol; Koç Holding, BP ve Nielsen’de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006 yılında Kategori Yöneticisi olarak Henkel kariyerine başladı. 2007 yılında Henkel’de Zincir Mağazalar Kanal Müdürü görevine getirildi. 2009’da Ticari Pazarlama & Kategori Yönetimi Yöneticiliği, 2011’de ise Henkel Baltıklar Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.



2012 yılında Henkel Ukrayna Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak kariyerini sürdürdü. 2015 - 2017 yıllarında Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak önemli başarılara imza attı. İyi derecede İngilizce bilen, Almanca ve İtalyanca’ya da hakim olan Birol, Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım Orta Doğu Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Töre Birol, “Henkel’in global stratejisindeki agresif büyümenin temel taşı olarak, Orta Doğu ve Avrupa Bölgesi’nin satış koordinasyonunun sağlanması çok önemli. Gelişmiş ve gelişmekte olan 31 ülkede Henkel’in sağlıklı ve karlı büyümesinin sağlanması, yeni pozisyonumun önceliği... Son 3 senedir eşsiz başarılara imza atan Türkiye ekibi şüphesiz bu önceliğin temel taşı olmaya devam edecek.



Bir Türk yönetici olarak bölgenin başarısına bu pozisyondan katkıda bulunacak olmak da ayrıca büyük gurur. Yeni görevimde başarılı Henkel ekipleriyle beraber liderliğin ve takım çalışmasının öne çıktığı, sürdürülebilir sonuçların geldiği bir dönem yaşayacağımıza inancım tam.” şeklinde konuştu.

Türk Henkel’de Töre Birol’un görevini Güray Yıldız devraldı.

Töre Birol’dan boşalan Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürlüğü görevine Güray Yıldız getirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Güray Yıldız, 1997 yılında Gillette’te kariyerine başladı. 1999’da Henkel’e geçiş yaparak Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Zincir Mağaza Temsilcisi oldu. 1999 - 2006 yılları arasında Türk Henkel’de Satış, Ticari Pazarlama ve Kategori Yönetimi Bölümlerinde yöneticilik yaptı.



Daha sonra bir yıl süre ile Viyana’da Henkel Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde Uluslararası Marka Yöneticiliği görevinde bulundu. 2008 - 2010 yılları arasında Türkiye Geleneksel Kanal ve Saha Satış Yöneticisi pozisyonunda çalıştı. 2011’de ise Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Satış Direktörü oldu. 2014 yılından bu yana da Henkel Macaristan Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürlüğü görevini yürüten Yıldız, 1 Ocak 2018 itibarıyla Türk Henkel’de Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor.

Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca, başlangıç seviyesinde Macarca bilen, evli ve iki çocuk sahibi olan Güray Yıldız, yeni göreviyle ilgili olarak; “Yaklaşık 20 yıl önce satış temsilcisi olarak başladığım şirkete genel müdür olarak atanmak son derece gurur verici. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi olarak son yıllarda ortaya çok başarılı sonuçlar koyduk. Şimdi de ekip olarak, bu sonuçları daha da geliştirmeyi ve Henkel’in global 2020 hedeflerine maksimum katkıyı sağlamayı amaçlıyoruz. Öte yandan bu bağlamda, Henkel’in geleceğine Türkiye ve dünyada yön verebilecek daha fazla sayıda genç yeteneği yetiştirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

