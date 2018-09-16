Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
banner287

Toprakta geriye döndürülemez değişiklikleri önlemeliyiz

Anız yakılması nedeniyle ülkemizde binlerce hektar ekilebilir alanın yok olduğunu belirten Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Duru, “Eğer sürdürülebilir bir tarım hedefliyorsak tarım yapılan arazilerde telafi edilemez değişiklikleri önlemeliyiz” dedi.

Toprakta geriye döndürülemez değişiklikleri önlemeliyiz

Anız yakılması nedeniyle ülkemizde binlerce hektar ekilebilir alanın yok olduğunu belirten Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Duru, “Eğer sürdürülebilir bir tarım hedefliyorsak tarım yapılan arazilerde telafi edilemez değişiklikleri önlemeliyiz” dedi.

16 Eylül 2018 Pazar 21:23
3424 Okunma
Toprakta geriye döndürülemez değişiklikleri önlemeliyiz

Birçok önleme ve cezai yaptırımlara rağmen dünyada her yıl 12 milyon hektar verimli toprak yani 20 milyon ton tahıl üretilecek alan anız yakma nedeniyle yok oluyor. Türkiye’de dekar başına verilen idari para cezası 5 kata kadar artabiliyor ancak bu rakam da caydırıcı olmuyor.

Öyle ki sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde anız yakanlara üç yılda 1 milyonu aşkın ceza kesildi. Bulgurun hammaddesi olan buğdayı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretim yapan yaklaşık 4 bin 500 çiftçiden tedarik eden Duru Bulgur, çiftçileri anız yakmanın zararları konusunda bilgilendiriyor. Çiftçiler kolaylık olarak görüyor ama anız yakmak tarlaya geri dönüşü olmayan zararlar veriyor.

Toprağı korumalıyız


Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Duru, “Eğer sürdürülebilir bir tarım hedefliyorsak tarım yapılan arazileri, çevreyi ve doğal tarım kaynaklarını korumalıyız” dedi. Sürdürülebilir tarım kaynaklarının çok çeşitli ve yenilenebilir olması, uzun vadeli istikrar ve veriminin hedeflenmesi ile mümkün olduğuna vurgu yapan Duru,” Bunun için Toprakta geriye döndürülemez, telafi edilemez değişikliklerin önlenmesi gerekir. Avrupa’da sürdürülebilir tarım ve gelişen tarımsal mekanizasyon sayesinde anız yangınlarının minimuma indi. Duru Bulgur olarak çiftçileri anız yakmanın zararları konusunda bilinçlendirmeyi misyon edindik” diye konuştu.

Olumsuz çevre koşulları azaltılmalı


Gıda ve tarım sektörünün çevresel sürdürülebilirliği olan gelişme konusunda dev bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Duru, şöyle devam etti: “Dünyada tarımla hayatını sürdüren yaklaşık 1,5 milyar kişi bulunuyor. Tarım-gıda tedarik zincirinin tüm aktörleri, daha az kullanarak daha çok üretmek zorundadır. Ekilebilir alanlarımızı daha iyi değerlendirmek ve aynı alandan, besin değeri yüksek daha fazla ürün elde etmek zorundayız. 21. yüzyılda, tarımdaki en büyük başarı, olumsuz çevre koşullarını azaltarak, istenilen üretim artışını gerçekleştirmek olacaktır. Bu yalnızca, tarımda sürdürülebilir yöntemlerin ve kalıcı çözümlerin uygulanması ile mümkün olabilir.”

Her yıl dünya çapında 12 milyon hektar verimli toprağın anız nedeniyle kaybedildiğini de hatırlatan Duru, “Ülkemizde ise en çok mısır, buğday, arpa anızları yakılıyor. Üretici eğitimine yönelik tüm kesimlerin görev alacağı bir sistem oluşturulması çözüme katkı sağlayacaktır. Konu farklı platformlarda ele alınmalıdır” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor”
“Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor”
Sarıyer’ de 6 ton çöp toplandı
Sarıyer’ de 6 ton çöp toplandı
Volkswagen 3d baskı teknolojisini üretime dahil etti
Volkswagen 3d baskı teknolojisini üretime dahil etti
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim