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Toplantı ve kongre sektörü yöneticileri dernek kurdu

13 Ekim 2017 Cuma 11:39
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Etkinlik yöneticileri, sektöre standart getirmek ve rekabetin etik kurallar çerçevesinde sürdürülmesi amacıyla Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği (TETKİD) çatısında bir araya geldi.

Toplantı ve kongre sektörü yöneticileri dernek kurdu
Türkiye’nin lider şirketlerinin üst düzey etkinlik yöneticileri, güçlerini birleştirdi. Etkinlik, toplantı, kongre (MICE) sektöründe standartları ve hizmet satın alma kriterlerini belirleyerek yön tayin edici olmayı hedefleyen Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği (TETKİD) kuruldu.

İlk etapta 51 kurumsal üye ile yola çıkan TETKİD; uzun vadede Türkiye MICE sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek birlik olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürecek.

TETKİD, geniş bir bakış açısıyla; markaları, etkinlik şirketlerini, tedarikçileri dünyadaki yenilik ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirip, bilinçlendirerek yol gösterici olma misyonunu üstleniyor. Dernek, üyelerinin Türkiye MICE sektörü hakkında gerçekleştirilecek detaylı araştırmalardan yararlanarak iş kalitesini arttırıcı adımlar atmalarına öncülük edecek.

TETKİD’in kuruluş hedefleri ve manifestosunun kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı ve Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, sektörün hizmet kalitesini yükseltmek için etik kurallara önem vereceklerini belirterek şunları söyledi:

“Sektörün yasasının çıkarılması için gayret göstereceğiz. Gerçekleştireceğimiz araştırmalarla, Türkiye MICE sektörüne dair gerçek ve doğru rakamlara ulaşacağız ve bu verileri dernek çatısı altında yayınlayacağız. TETKİD’i sektörümüz için ‘gerçek’ bir bilgi kaynağı haline getireceğiz. Sektör içerisindeki tüm oyuncuların arasındaki ilişkilerin sağlıklı devam etmesi ve rekabetin etik kurallar çerçevesinde sürdürülebilmesini sağlamak için buradayız.”


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