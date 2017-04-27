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Tokat'ta kuş gribi vakası

27 Nisan 2017 Perşembe 13:02
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Reşadiye ilçesinin bir köyünde kuş gribi vakası dolayısıyla tüm tavuklar itlaf edildi

Tokat'ta kuş gribi vakası
TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinin bir köyünde kuş gribi vakası dolayısıyla tüm tavuklar itlaf edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğantepe köyünde bir tavuğun telef olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Tavuğun incelenmek üzere Samsun'a gönderildiğini belirten Şahin, "Samsun Hayvan Araştırma Hastanesine gönderilen tavuğun, kuş gribinden telef olduğu belirlendi. Tedbir olarak köydeki tüm tavuklar itlaf edildi. Şu anda köy karantina altına alındı. Çevre köylerde yapılan incelemede kuş gribine rastlanmadı. Her şey kontrol atında." dedi.

Şahin, müdürlük personelinin Doğantepe ile çevredeki köylerde çalışmalar yapacağını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı
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