banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Tokat'ta kaybolan çocuklar

01 Şubat 2017 Çarşamba 15:04
Bu haber 458 kez okundu

Reşadiye ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 ve 8 yaşlarındaki komşu çocuklarının bulunması amacıyla yeniden çalışma başlatıldı

Tokat'ta kaybolan çocuklar
TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılında evlerinin önünde oynarken kaybolan komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı ve Bayram Erol'un bulunması amacıyla yeniden arama çalışması yapılıyor.

Kaybolan komşu çocuklarınının bulunması için Çermik Mahallesi'nde eskiden ahır olarak kullanılan yerde Reşadiye Belediyesine ait iş makinesiyle yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekipler, daha sonra aynı mahalledeki bir ahırın bahçesinde kazı çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

Çalışmaları çocukların yakınları da takip ediyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı (5) ile Bayram Erol'un (8) evlerinin önünde oynarken kaybolmasının ardından uzun süre yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.