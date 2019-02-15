Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542

Tohum Otizm Vakfı'dan “Eğitime Uzanan Yol”

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen Tohum Otizm Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 20 ilde uygulanmakta olan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında, 11 – 15 Şubat tarihleri arasında Bursa’da eğitimler verildi.

Tohum Otizm Vakfı'dan “Eğitime Uzanan Yol”

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen Tohum Otizm Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 20 ilde uygulanmakta olan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında, 11 – 15 Şubat tarihleri arasında Bursa’da eğitimler verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 16:28
1141 Okunma
Tohum Otizm Vakfı'dan “Eğitime Uzanan Yol”

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 6 projeden biri olan“Eğitime Uzanan Yol” Projesi kapsamında düzenlenen Bursa eğitimleri İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER ’in katılımıyla gerçekleşti. Proje kapsamında Tohum Otizm Vakfı tarafından 11, 12, 13, 14 Şubat tarihlerinde öğretmen seminerleri ile ‘Otizmli Çocuklara İletişim Becerisi Kazandırma’, ‘Otizmli Çocuklara Özbakım Becerilerinin Öğretimi’, ‘Otizmli Çocuklara Bağımsızlık Kazandırma’, ‘Problem Davranışlar ve Başa Çıkma Stratejileri’ ve ‘Ayırt Etme Becerilerinin Kazandırılması, Olumlu Pekiştirme, Öğretim Tasarlama’; 15 Şubat tarihinde ise aile ve farkındalık semineri ile ‘Aileler İçin Otizmli Çocukların Özel Eğitimi ve Eğitimde Haklar’, ‘Öğretmenler İçin Profesyonellik Eğitimi’ konuları ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi.

Tohum Otizm Vakfı Bursa’da eğitim atölyeleri düzenledi.

Bursalıların yoğun katılımından mutluluk duyduklarını ve proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerini belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “20 ilde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanması amaçlanmakta. Bu anlamda proje kapsamında öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 20 ilden (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ) seçilen 60 formatör, 1.800 öğretmen ve 2.000 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek.

Ayrıca Proje kapsamında bu illerde yer alan 60 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tohum Otizm VakfıEğitime Uzanan YolTANAPOsyal Ve Çevresel Yatırım Programları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-ticaret 14 Şubat’ı Sevdi
E-ticaret 14 Şubat’ı Sevdi
Türkiye İlaç Sanayinin Geleceği MÜSİAD’da Ele Alındı
Türkiye İlaç Sanayinin Geleceği MÜSİAD’da Ele Alındı
Yenilenen Menüsü İle Boğazın Gözdesi: Lacivert
Yenilenen Menüsü İle Boğazın Gözdesi: Lacivert
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim