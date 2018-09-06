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Tofaş’a Brandon Hall’dan 8 ödül!

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, dünyanın prestijli kurumlarından Brandon Hall Group tarafından düzenlenen “Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri”nde 8 farklı ödülün sahibi oldu.

Tofaş’a Brandon Hall’dan 8 ödül!

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, dünyanın prestijli kurumlarından Brandon Hall Group tarafından düzenlenen “Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri”nde 8 farklı ödülün sahibi oldu.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:28
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Tofaş’a Brandon Hall’dan 8 ödül!

Tofaş’ın 8 farklı İnsan Kaynakları uygulaması, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen 2018 Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri’nde, ödüle layık görüldü. Toplumsal İnsan Sermayesi Yönetimi, En İyi Karma Öğrenme Kullanımı, En İyi Oyun ve Simülasyon Kullanımı, En İyi Yetkinlik ve Beceri Gelişimi, En İyi Program Sonuçları, En İyi Koçluk ve Mentorluk Programı, En İyi Öğrenme Takımı ve En İyi Kurumsal Akademi Stratejisi uygulamaları ile ödül alan Tofaş, geçtiğimiz yıl da aynı kurum tarafından farklı ödüllere layık görülmüştü. 

8 Farklı Kategori, 8 Farklı Ödül!
“Toplumsal İnsan Sermayesi Yönetimi” kategorisindeki Tofaş Akademi’nin sosyal sorumluluk projeleri ödüle layık görüldü. On yılı aşkın süredir, Türkiye’de 11 teknik meslek lisesinde hizmet veren Fiat Laboratuvarları, otomotiv sektörüne satış danışmanı yetiştiren Satış Akademisi, otomotiv sektörüne AR-GE mühendisi yetiştiren AR-GE Mühendisi Yetiştirme Programı ve Tofaş Akademi’nin Tofaş Fen Lisesi’nde kurduğu ve Millî Eğitim Bakanlığı’na ilham veren Yenileşim Atölyesi kategorinin kazananları oldu. “En İyi Karma Öğrenme Kullanımı” kategorisinde ödül alan yetişkin öğrenmesi metotlarını kullanarak davranışa dönüşümü kolaylaştıran bir kişisel gelişim programı olan Gelişim Atölyeleri ise aynı zamanda teknoloji desteğiyle öğrenmenin zamana yayıldığı, uygulama odaklı ve çok çeşitli öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir gelişim modeli olarak öne çıktı. Tofaş Way uygulaması da “En İyi Oyun ve Simülasyon Kullanımı” kategorisinde ödül aldı. Fiat servislerinde görevli 600 çalışanın 9 günlük 4 farklı sınıf eğitimi, 2 farklı on-line eğitim, yıllık zirveler, sanal sınıflar, mikro ve video kaynaklardan oluşan ve toplamda 90 saatlik bir gelişim yolculuğu Servis Danışmanı ve Müşteri İlişkileri Sorumlusu Gelişim Programı ise “En İyi Yetkinlik ve Beceri Gelişimi” kategorisinde ödüllendirildi.

Tofaş’ta endüstriyel alanda çalışan 450 bakım personelinin yetkinlik gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Bakım Okulu ise “En İyi Program Sonuçları” kategorisinde ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl devreye alınan Bakım Okulu, yeni nesil öğrenme metotları, teorik ve pratik eğitimin aynı ortamda deneyimlenebildiği eğitim alanları, 35 modül ve özel olarak yetiştirilen 34 iç eğitmeniyle bakım kayıplarının dramatik bir şekilde iyileştirilmesinde etkin rol oynadı. “En İyi Koçluk ve Mentorluk Programı” kategorisinde ise Davranışsal Gelişim Danışmanlığı Programı ödül aldı. Tofaş çalışanlarına kişiye özel koçluk, mentorluk ve danışmanlık hizmeti içeren, yenilikçi bir gelişim deneyimi sunan program, zengin koçluk araçları ve uygulamaları içeriyor olmasıyla farkını ortaya koydu.  

Tofaş Akademi Ekibi de Ödüllendirildi! 
“En İyi Öğrenme Takımı” ve “En İyi Kurumsal Akademi Stratejisi” kategorilerinde ise ödülü Tofaş Akademi ekibi aldı. 2017’de iyi bir performans gösteren Tofaş Akademi’nin başarısının arkasında etkin bir ekip çalışması, stratejik önceliklendirme ve hayata geçirme, özgün tasarım ve doğru partner seçimi pay sahibi oldu.
 

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