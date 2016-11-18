Tofaş’a 2 Ödül Birden!

Tofaş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında farkındalığı artırmak, bu alanda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, iş güvenliği bilincinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Eldiven Yarışması’ndan iki ödülle ayrıldı.

Tofaş, Şişli Marriot Hotel’de düzenlenen törende, 500’den fazla çalışanın istihdam edildiği işyeri kategorisinde birincilikle ödüllendirildi. Altın Eldiven Birincilik Ödülü kapsamında Tofaş’ın “Operasyona Uygun Çalışan Seçiminde Davranış Odaklı Yaklaşım” uygulaması değerlendirildi. Altın Eldiven Ödülü’nün yanı sıra Tofaş çalışanlarından Murat Alagöz’ün İSG önerisi de Altın Öneri Ödülü almaya hak kazandı.

Törende konuşan Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Burhan Çakır “İş yerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması vazgeçilmez gerekliliklerden biridir. İş güvenliği, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimin başında gelir. Tofaş olarak sıfır kaza hedefiyle çalışıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinde geliştirdiğimiz projelerimizi sadece Tofaş’ta değerlendirmiyoruz. Hedefimiz bu birikimimizi tüm paydaşlarımıza aktararak, daha çok kuruma ulaştırmak. Bizi bu başarıya taşıyan tüm arkadaşlarımıza ve ödüle layık gören MESS yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Haber Ajansı