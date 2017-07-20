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Tofaş Mesleki Eğitim Programı’yla Lise ve Üniversitelere 56 Adet Araç Teslim Etti!

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:24
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Tofaş’ın üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere başlattığı Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında son teslimat Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne gerçekleştirildi ve bir adet Fiat Egea üniversite öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, mart ayında başlayan projeyle kısa sürede başarılı bir yol kat ettiklerini belirterek, “Ülkemiz ve gençlerimiz için fayda sağlamayı hedeflediğimiz Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında 13 lise ve 43 üniversitenin öğrencilerine ulaşmış olduk. Ar-Ge ve üretimde ulaştığımız yetkinlikleri elde ettiğimiz başarıları artırma hedefimizi her zaman canlı tutacağız. Bununla birlikte otomotiv sanayinde başarılı bir nesil yetiştirmek için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Tofaş Mesleki Eğitim Programı'yla Lise ve Üniversitelere 56 Adet Araç Teslim Etti!
Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında lise ve üniversitelerde atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan araçların son teslimatını Adana’da gerçekleştirdi. Program kapsamında, öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere hazırlanan bir adet Fiat Egea Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne teslim edildi. Adana BTÜ Yeşiloba Yerleşkesi’nde gerçekleşen törene, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Önal, Genel Sekreter Osman Arık, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, mart ayında başlayan projeyle kısa sürede başarılı bir yol kat ettiklerini belirterek, “Ülkemiz ve gençlerimiz için fayda sağlamayı hedeflediğimiz Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında 13 lise ve 43 üniversitenin öğrencilerine ulaşmış olduk. Ar-Ge ve üretimde ulaştığımız yetkinlikleri elde etiğimiz başarıları artırma hedefimizi her zaman canlı tutacağız. Bununla birlikte otomotiv sanayinde başarılı bir nesil yetiştirmek için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

43 üniversite ve 13 liseye teslimat!

Mesleki Eğitime Destek Programı ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde uygulamalı eğitim alan üniversitedeki ve lisedeki öğrencilerin daha kalifiye ve donanımlı yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Tofaş, öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemelerini hedefledi. Türkiye’nin 7 bölgesinde Fiat bayilerinin de desteği ile yürütülen programın sonunda, 43 üniversite ve 13 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne 56 adet araç teslimi gerçekleştirilmiş oldu.
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