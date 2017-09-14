TMSF İKİ TELEVİZYON KANALINI SATIYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Kanaltürk TV ve Bugün TV'nin lisansları ile makine/teçhizatlarını satışa çıkardı. TMSF'nin yayınladığı ihale ilanına göre, Yaşam Televizyon Hizmetleri A.Ş.'nin (Kanaltürk TV/Kanaltürk Radyo) kablo TV lisansını 300 bin, uydu TV lisansını 300 bin TL, uydu radyo lisansını 20 bin TL, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon A.Ş.'nin (Bugün TV) kablo TV lisansını 275 bin, uydu TV lisansını 275 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Ayrıca Yaşam Televizyon Hizmetleri, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar 6 milyon 449 bin TL üzerinden ihale edilecek.

İhale, 6 Ekim 2017 günü saat 17.00’ye kadar birlikte veya ayrı ayrı verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle TMSF'nin usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile yapılacak.





Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr