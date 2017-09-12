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TMO'NUN FINDIK ALIMINA ÜRETİCİLER İLGİ GÖSTERİYOR

12 Eylül 2017 Salı 10:45
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Ordu'da 6 Eylül'de fındık alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne üreticiler bugüne kadar 300 ton ürün sattı

TMO'NUN FINDIK ALIMINA ÜRETİCİLER İLGİ GÖSTERİYOR
ORDU (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıkladığı takvim doğrultusunda Ordu'da 6 Eylül'de fındık alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisine üreticiler yoğun ilgi gösteriyor. 

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde depo kiralayan TMO, üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan alıyor.

TMO'nun şu ana kadar 300 ton fındık aldığı belirtildi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'ya gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Üreticinin TMO'ya ilgisi sürerse serbest piyasada dengelerin değişebileceğine işaret eden Akarsu, "Tüccara verilen fındığın yüzde 60'ı emanet. Emanet sistemi çok yanlış. Yıllardır bu üreticinin belini büken emanet sistemidir. Lütfen üreticilerimiz bu yanlıştan dönsün artık." dedi.

Üreticilerden Ali Dağ ise serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındığın 8,50 lira seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek, "Bizim için 1-2 liranın önemi çok fazla. Bunun için TMO'yu tercih ettik. Devlet bir babalık yaptı, TMO'yu devreye koydu. Devlette almasaydı bu fındık 5-6 liraya kadar düşerdi." diye konuştu.

TMO'ya bin 750 kilogram fındık getirdiğini ifade eden Dağ, birçok üretici gibi kendisinin de fiyat beklentisinin 10 liranın üzerinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Dağ, diğer üreticilere de fındıklarını TMO'ya vermelerini önererek, "Bakın o zaman bu fiyat nasıl yükselecek. Kimse lütfen fındığını tüccara, emanete vermesin." ifadesini kullandı.

Necati Poyraz ise TMO'ya 900 kilogram fındık getirdiğini, tüccarın alım yaptığı fiyat düşük olduğu için TMO'yu tercih ettiğini dile getirdi.




Anadolu Haber Ajansı
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