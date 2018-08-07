“Tırsan ile gücümüzü artıracağız”

Borusan Lojistik, esnek yönetim ve operasyonel kolaylık sunarak hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda uluslararası taşımacılıkta hızlı bir büyüme gösteren ve yatırımlarını artıran Borusan Lojistik, filosunda bulunan 105 adet Tırsan marka treylere 45 adet Perdeli Multi Ride treyler daha katarak gücüne güç kattı.

Tırsan Adapazarı tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık İcra Kurulu Üyesi Okyay Öztuğran, Filo Tedarik ve İhracat Operasyon Müdürü Doğan Yıldız, Stratejik Pazarlama ve İletişim Müdürü Arzu Gözet ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı.

Nuhoğlu: “Borusan Lojistik’in Geldiği Nokta, Ülke Adına Gurur Verici”

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, teslimat töreninde yaptığı konuşmada Borusan Lojistik’in uluslararası taşımacılıkta gösterdiği önemli performansın altını çizerek, “Borusan Lojistik, Balnak firmasını satın alarak uluslararası taşımacılıkta önemli işlere imza attı. Türk firmalarının güçlü olması hepimizin arzusu. Türkiye içinde hizmet sunan firmaların yurtdışına açılması bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu firmalarımızın sayısının artırılması gerekiyor. Türk firmalarının Avrupa’dan başka coğrafyalara taşımacılık yapması ülkemize döviz kazandırıyor ve yüksek katma değer sağlıyor. Borusan Lojistik’in geldiği bu nokta ve hedefleri ülke adına gurur verici” dedi.

Borusan Lojistik’in Avrupa dışında gerçekleştirdiği Rusya ve Kazakistan yatırımlarının önemine işaret eden Nuhoğlu, “Rusya pazarı sürekli büyüyor. Bu yıl Almanya’dan sonra en büyük ikinci pazar konumuna geldiler. Tırsan olarak bu yıl Rusya’ya 1.600 araç satacağız. İş yapmak isteyen firmalarımıza Rusya’daki lojistikçilerle o ülkenin içinde yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum” ifadesini kullandı.



Öztuğran: “Uluslararası Taşımacılık İçin Yatırımlarımız Sürüyor”

Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık İcra Kurulu Üyesi Okyay Öztuğran, uluslararası nakliyede büyüme yolculuklarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Uluslararası taşımacılıkta büyümek için yaptığımız yatırımlar da sürüyor. Geçtiğimiz yıl Tırsan’dan 105 adetlik alım yapmıştık. Bugün 45 adetlik ikinci partiyi alarak 150 adetlik bir filo oluşturduk. Yaptığımız bu yatırım ve geçtiğimiz yıl Almanya pazarına attığımız yeni adımla Avrupa’daki varlığımızı pekiştiriyoruz. Avrupa’da parsiyel taşımacılıkta ciddi bir oyuncu olmak istiyoruz. Avrupa dışında da bölgesel oyuncu olma planımız var. Kazakistan’da önemli bir altyapımız oluşturduk ve burada önemli bir büyüme gösterdik. O bölgede pazar lideri olarak devam ediyoruz. Bu sene yeni bir hizmet başlattık ve Kazakistan üzerinden Çin’den Türkiye’ye treyler taşımalarını yapıyoruz. Filo altyapımızın bir kısmını da Kazakistan’daki hizmetlerimizi desteklemek için kullanacağız. 2019 yılında ise yatırımlarımızla Rusya pazarında büyümeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Doğan: “Farklı Araçlara Tırsan İle Tek Elden Çözüm Üreteceğiz”

Borusan Lojistik Filo Tedarik ve İhracat Operasyon Müdürü Doğan Yıldız, yapılan yatırımın operasyonlarını büyütme hedefi doğrultusunda yapıldığını belirterek, “Temel amacımızı Orta Asya ile Avrupa’yı bir koridor olarak bağlamak, yaptığımız yatırımlar da bu amacımızı destekleyecek ve bu amaca hizmet edecek. Bizim yurtiçinde iki, yurtdışında bir farklı noktada olmak üzere filo operasyon merkezimiz var. Alımını gerçekleştirdiğimiz treylerleri yurtiçinde veya yurtdışında kullandığımız farklı araç tiplerinde kullanabileceğiz. Filomuzun esnek yönetim ve operasyonunu destekleyen bir yatırım oldu” dedi.

Gözet: “Bu Yatırım Hizmet Kalitemizi Pekiştirecek”

Borusan Lojistik Stratejik Pazarlama ve İletişim Müdürü Arzu Gözet de yaptığı konuşmada Tırsan ve Borusan Lojistik’in birbirini bütünleyen iki marka olduğunu belirterek, “Ar-Ge ve inovasyona destek veren iki önemli firma bir araya geldi. Bu iş birliği bunun için gurur verici. Borusan Lojistik stratejisi içerisinde yurtdışı pazarlarda büyümek çok önemli. Avrupa, Orta Asya, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinde büyümeye devam edeceğiz. Bu alımlar hizmet kalitemizi pekiştirecek ve rekabetçi fiyatlar ile büyümemizi ivmelendirecek.”

Erkoç: “Tek Bir Multi Ride Aracı Tüm Çekicilere Yeter”

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ise konuşmasında, Borusan Lojistik ile olan iş birliğinde satışı gerçekleşen treyler adedine değil, bu firmaya nasıl fayda sağlayacaklarına odaklandıklarını belirterek, “Borusan Lojistik’in yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarında farklı çekici modelleri kullanılıyor. Öyle bir ekipman yapalım ki tüm çekici tiplerinde kullanılabilsin dedik. Kendi teknolojisini üreten bir şirket olarak, ödüllü Ar-Ge merkezimizde Tırsan Perdeli Multi Ride aracımızı daha da geliştirdik ve müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu treylerimiz, her türlü çekici modelinde kullanılabilmektedir, bu sayede müşterilerimiz operasyonel işlerinde daha esnek ve daha hızlı hareket edebilmektedir. Ayrıca Tırsan’ın sunduğu bütün standartlar, Multi Ride ürünümüz de de bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Tırsan Perdeli Multi Ride Özellikleri

Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına ve ADR’ye %100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.850, 2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm'ye kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilmektedir. 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Multi Ride araçları, 980-1.100 mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir. Firma sahiplerine operasyonel esneklik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır. Perdeli Multi Ride treylerlerin sahip olduğu K-Fix sistemi, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır.

Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır.