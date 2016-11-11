Tırdan ayrılan dorsenin altında kalan kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'da, park halindeki tırdan ayrılarak hareket eden dorsenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi Tepekent Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen park halindeki 42 FE 369 plakalı tıra ait dorse, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek, yol kenarında elma sattığı öğrenilen Bekir Alkış'a (52) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, dorsenin altında kalan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkış'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Haber Ajansı