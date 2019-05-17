Timberland hem ağaç dikti, hem de pet şişeleri geri dönüştürdü!

Timberland, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu açıkladı. 2020’ye kadar dünyada 2 milyon fidan dikme hedefine 2018’de ulaşılırken, bugüne kadar 345 milyondan fazla plastik şişe geri dönüştürülerek, Timberland ayakkabılarında kullanıldı. Marka; daha iyi ürünler, daha yeşil bir dünya ve daha güçlü topluluklar olarak önceliklendirilen hedeflere doğru istikrarlı bir ilerleme sergiliyor. Global girişimin Türkiye ayağı da bu yıl fidan dikme ve kent yeşillendirme projeleriyle başlıyor.
Timberland 2018 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporu yayınlandı. Rapora göre marka, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerinde belirtilen öncelikli üç alanda istikrarlı ilerlemeler kaydetti: Daha iyi ürünler, daha yeşil bir dünya ve daha güçlü topluluklar.
Timberland 2020’ye kadar dünyada 10 milyon fidan dikme hedefini iki yıl erken tamamladı!
Markanın 2001 yılında duyurduğu dünyada 10 milyon fidan dikme taahhüdü 2018 yılında gerçekleşti. 2018 raporuna göre Timberland dünyada 10.2 milyon fidan dikti. Global girişimin bir parçası olarak Timberland Türkiye’de de bu yıl itibarıyla fidan dikme ve kent yeşillendirme projelerine başlamayı hedefliyor.
“İşletmeler dünyada olumlu değişimler yaratma anlamında itici bir güç. Daha yeşil bir dünyanın ise daha iyi bir gelecek vadettiğine inanıyoruz. Bizim marka anlayışımızın merkezinde bu bakış açısı yer alıyor” diyen Timberland Küresel Marka Başkanı Jim Pisani ekliyor: “Bu anlamda şu ana kadar kat ettiğimiz yoldan oldukça memnunuz fakat bu durup dinleneceğimiz anlamına gelmiyor. Aksine, gelecek nesillere nasıl daha iyi bir dünya bırakabiliriz ve nasıl fark yaratabiliriz diye düşünürken bize enerji katıyor. Tüm bu süreçte görüyoruz ki doğanın ve ağaçların çok önemli bir rolü var.”
Timberland 2018 KSS raporunda öne çıkanlar:
- Timberland tekstil ürünlerinin, %75’inde ABD menşeli organik veya BCI (Better Cotton Initiative) tarafından onaylı pamuk kullanılıyor. 2020’de bu rakamın %100’e ulaştırılması hedefi var.
- 2018’de üretilen tüm Timberland ayakkabıların %69’u mutlaka geri dönüştürülmüş, organik veya yenilenebilir (ROR) içeriklere sahipti. 2020 hedefi, tüm ayakkabı koleksiyonlarının mutlaka ROR malzemelerini içermesi.
- 2018’de ayakkabılarda kullanılmak üzere 320 kilo PET geri dönüştürüldü. Bugüne kadar ise 345 milyondan fazla plastik şişe Timberland ayakkabılarında yeniden hayat buldu.
- Ayakkabılarda kullanılan derinin % 99'u ve diğer ürünlerde kullanılan derilerin %96’sı Leather Working Group tarafından altın veya gümüş onaylı fabrikalardan tedarik ediliyor. 2020 hedefi bu oranları % 100'e ulaştırmak.
- Timberland 2018’de 285,887, 2001’den bu yana ise 10,275.707 fidan dikti. Önümüzdeki döneme yönelik yeni fidan dikme hedeflerinin hız kesmeden devam etmesi öngörülüyor.
- Timberland, pamuğun bir ihracat ürünü olarak geliştirilmesine destek olmak adına Haiti'deki Küçük Çiftçi İttifakı (SFA) ile işbirliği yapıyor. SFA 30 yıl sonra ilk kez ticari mahsul olarak pamuk ekti ve Timberland ise dünya çapındaki pamuk tedarikinin üçte birini SFA'dan satın alma taahhüdünde bulundu.
- Timberland ayakkabılarının %97'sinde PVC plastik kullanılmıyor. 2020 hedefi bu oranı %100’e çıkartmak. Ayakkabı üretimlerinde kullanılan ve 2018’de çift başına 53 gram olan kimyasal VOC bileşenlerin miktarının ise 2020 yılında 42 grama düşürülmesi hedefleniyor.
- ABD'de de New York, Chicago ve Los Angeles'ta toplam 6,782.000 metre karelik yeşil alan halkın kullanıma kazandırıldı. Avrupa'da ise Timberland kentlerdeki yeşile erişimi teşvik edecek alanlara yönelik 14 projeye destek verdi. Çin'de, ormansızlaşma ve çölleşmeyle mücadele için 18 yıllık bir taahhüdün parçası olarak Horqin Çölü'nde 53,000'in üzerinde fidan dikildi.
- Geçtiğimiz yıl Timberland çalışanları 56,211 saat kamu hizmette bulundu ve çalışanların %52’si en az bir kez gönüllü hizmet yaptı. Timberland’ın Dominik Cumhuriyeti’ndeki üretim tesisi 15.411 saatlik kamu hizmetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 hedefi dünyanın her yerindeki çalışanlarının %80’inin en az bir saat gönüllü kamu hizmetine katılması.