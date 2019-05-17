Timberland hem ağaç dikti, hem de pet şişeleri geri dönüştürdü!

Timberland, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu açıkladı. 2020’ye kadar dünyada 2 milyon fidan dikme hedefine 2018’de ulaşılırken, bugüne kadar 345 milyondan fazla plastik şişe geri dönüştürülerek, Timberland ayakkabılarında kullanıldı. Marka; daha iyi ürünler, daha yeşil bir dünya ve daha güçlü topluluklar olarak önceliklendirilen hedeflere doğru istikrarlı bir ilerleme sergiliyor. Global girişimin Türkiye ayağı da bu yıl fidan dikme ve kent yeşillendirme projeleriyle başlıyor.

Timberland 2018 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporu yayınlandı. Rapora göre marka, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerinde belirtilen öncelikli üç alanda istikrarlı ilerlemeler kaydetti: Daha iyi ürünler, daha yeşil bir dünya ve daha güçlü topluluklar.

Timberland 2020’ye kadar dünyada 10 milyon fidan dikme hedefini iki yıl erken tamamladı!

Markanın 2001 yılında duyurduğu dünyada 10 milyon fidan dikme taahhüdü 2018 yılında gerçekleşti. 2018 raporuna göre Timberland dünyada 10.2 milyon fidan dikti. Global girişimin bir parçası olarak Timberland Türkiye’de de bu yıl itibarıyla fidan dikme ve kent yeşillendirme projelerine başlamayı hedefliyor.

“İşletmeler dünyada olumlu değişimler yaratma anlamında itici bir güç. Daha yeşil bir dünyanın ise daha iyi bir gelecek vadettiğine inanıyoruz. Bizim marka anlayışımızın merkezinde bu bakış açısı yer alıyor” diyen Timberland Küresel Marka Başkanı Jim Pisani ekliyor: “Bu anlamda şu ana kadar kat ettiğimiz yoldan oldukça memnunuz fakat bu durup dinleneceğimiz anlamına gelmiyor. Aksine, gelecek nesillere nasıl daha iyi bir dünya bırakabiliriz ve nasıl fark yaratabiliriz diye düşünürken bize enerji katıyor. Tüm bu süreçte görüyoruz ki doğanın ve ağaçların çok önemli bir rolü var.”

Timberland 2018 KSS raporunda öne çıkanlar: