TİKA, Bükreş'te iftar programı düzenledi

BÜKREŞ (AA) -

TİKA'nın Bükreş'de geçen yıllarda da gerçekleştirdiği, artık geleneksel hale gelen iftar programına AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile diğer ülkelerin büyükelçileri, Romen yetkililer, siyasetçiler, farklı dinlerin temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opasci, burada yaptığı konuşmada, TİKA'yı Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği ve Romanya Müslümanları Müftülüğü ile işbirliğinden ötürü tebrik etti, iftar programının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Opasci, Romanya’nın etnik ve dini kimliklere hoşgörü açısından örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ertaş ise Romanya'ya Müslüman Türk-Tatar soydaşlara karşı benimsediği kucaklayıcı politika sebebiyle teşekkür etti.

TİKA Romanya Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan da yaptığı konuşmada Romanya’da gerçekleştirilen spor, kültür ve eğitim alanındaki projelerde Romanya makamlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Daşdan iki ülke arasında işbirliğinin gelişerek devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Haber Ajansı