TİDER, GFN’nin Türkiye’de gıda bankaları çatı kuruluşu olarak tanıdığı tek kurum

Dünyanın 32 ülkesinden 794 gıda bankası ile birlikte çalışanGlobal Food Banking Network (GFN) - Küresel Gıda Bankacılığı Ağı tarafından her yıl düzenlenen konferansa TİDER bu yıl 5. kez Türkiye’yi temsilen katıldı.



Gıda bankacılığı uygulamaları ile dünya çapında 7,1 milyon insana yardım ulaştıran gıda bankalarının yetkililerinin katıldığı etkinlikte 100’ün üzerinde gıda bankası profesyoneli buluştu. Gerçekleştirilen yenilikçi ve etkili olmuş çözümler hakkında zengin içeriklerle çok sayıda sunumun gerçekleştirildiği etkinlikte katılımcılar bilgi paylaşımında bulunuyor ve dünyanın dört bir tarafından gelen profesyoneller ile tanışma fırsatı elde ediyorlar.



İyilik için ortak bir amaç etrafında buluşan çok sayıda profesyonelin katıldığı etkinlikte Bulgaristan, Rusya, Kanada, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Polonya, Çin, Singapur, İngiltere, İrlanda gibi 32 ülkeden gelen katılımcılar, çalışmalarını birbirleri ile paylaşma, bilgi ve tecrübe aktarma ve diğer ülkelerdeki uygulamalardan ilham alma imkanı buluyorlar.

TİDER iki sunumu ile ilham kaynağı oldu

TİDER, konferansta markalaşma alanındaki tecrübelerini paylaştığı ve geçtiğimiz yıl aldığı GFN inovasyon ödülünün TİDER’e sağladığı avantajların aktarıldığı iki sunum yaptı.TİDER Kurucu Başkanı Hasan Serhan Süzer,katılımcılara TİDER’in ilk olarak Gıda Bankacılığı Derneği olarak kurulduğunu, ardından çalışma kapsamını genişleterek Temel İhtiyaç Derneği adını aldığını ve logosunun değişim hikayesini, logosunda yer alan renklerin anlamlarını, neden bu logonun ve renklerin seçildiğinin hikayesini paylaştı.



Etkinlik kapsamında organize edilen uluslararası resepsiyonda TİDER standı büyük ilgi gördü. Serhan Süzer ve Tider Yönetimi ekibi, stant ziyaretçilerine TİDER’in markalaşma çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.



TİDER, ikinci sunumunda ise, geçtiğimiz yılın inovasyon ödülünü kazanan kuruluş olarak, inovasyon ödülünün TİDER’e neler kazandırdığına dair tecrübelerini aktardı. Bu yılki inovasyon ödülü için adayların sunumları öncesinde kürsüye gelen TİDER Kurucu Başkanı Hasan Serhan Süzer, konuşmasında inovasyon ödülünün basında büyük yankı bulduğunu, toplumda derneğin bilinirliğini artırmanın yanı sıra yönetim kurulunu, çalışanları ve gönüllüleri de motive edici bir unsur olduğunu vurguladı.



Süzer, bu ödülün aynı zamanda, diğer paydaşlar tarafından TİDER’in öncü kurum olarak görülmesini sağladığını da ifade etti. TİDER’in paylaştığı tecrübeler, bu yılki inovasyon ödülü adaylarına motivasyon kaynağı oldu.



‘Destek Bulutu’ Türkiye’deki gıda bankalarının ortak noktası

TİDER, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı Destek Bulutu platformu ile Türkiye’deki tüm gıda bankalarını tek bir çatı altında toplayarak, bağışçı kurumlar ile gıda bankaları arasında bir köprü olmak için çalışmalarını sürdürüyor. TİDER Destek Bulutu platformunda Türkiye genelindeki ürün bağışçıları ile yine ülke sathındaki tüm gıda bankalarını eş zamanlı olarak buluşturuyor.



Gıda üreticileri ve perakendecilerin Destek Bulutu üzerinden yayınladıkları ürün bağışları, bağışçı firmaya konum olarak yakın durumda olan gıda bankaları ile eşleştirilerek, lojistik de optimize ediliyor. İlk fazda ürün bağışçısı firmalar ile gıda bankalarının yer aldığı platformda, sonraki fazlarda hayvan barınaklarının ve biyogaz tesislerinin de dahil edilmesi planlanıyor. Böylelikle gıda bankalarında değerlendirilemeyen gıdalar hayvan barınakları ve son halkada biyogaz tesisleri tarafından değerlendirilebilecek.



TİDER’in Destek İK projesi ödül almıştı

TİDER, kurduğu Destek Marketleri aracılığı ile 2015 yılından bu yana israftan kurtardığı ürünleri desteğe ihtiyacı olan ailelere karşılıksız olarak ulaştırıyor. Dernek aynı zamanda, TİDER Destek İK uygulaması ile Destek Market’ten yararlanan ihtiyaç sahiplerinin ailelerindeki işsiz kişilere istihdam olanağı oluşturarak, yoksulluğa karşı kalıcı çözümler üretmek için çalışmalar yürütüyor. GFN, TİDER’in Destek İK projesini ‘2017 Küresel Gıda Bankacılığı İnovasyon Ödülü’ne değer bularak, dünyadaki diğer gıda bankacılığı yapan kuruluşlara örnek model olarak tavsiye etmişti.