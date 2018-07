TİCARETİN KALBİ VENEZİA ÇARŞI PAZAR RESMİ TÖRENLE AÇILDI

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan ve Venedik konsepti ile gondollarla alışveriş keyfi sunan Venezia Mega Outlet Alışveriş Merkezi’ nin yepyeni konsepti Venezia Çarşı Pazar ziyaretçileriyle buluşmaya hazır.

Venezia Mega Outlet’te San Marco Meydanı’nın üst katında yer alan ve ticaretin kalbi olan Venezia Çarşı Pazar yöresel lezzetlerden aksesuara, elektronikten ev eşyasına kadar birbirinden çeşitli ve renkli ürünlerin uygun fiyatlarla tüketiciyle buluştuğu çok özel bir konsept sunuyor. 16.000 m2’lik bir alanda kurulu olan Venezia Çarşı Pazar içerisinde bulunan 500 mağazasıyla geniş ürün yelpazesi seçenekleriyle hizmet veriyor.

Özel etkinlikler, bando korteji ve sahne gösteriyle renklenen Venezia Çarşı Pazar’ın açılışında konuşan Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy; ‘’20 yıllık tecrübemizle İtalyan mimarisinin en güzel örneği olan ‘Venezia Mega Outlet’ i İstanbul’ a kazandırdık. Yıllık 16 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Venezia’ da ‘girişimcilik esnaflıkla başlar’ inancıyla yarattığımız modern Çarşı Pazar konseptiyle şimdiden 250 girişimciyi iş sahibi yaparak büyük bir başarıya imza attık. Çeşitliliğin bol olduğu, uygun fiyatlı, gıdadan hediyelik eşyaya, bijuteriden aksesuara, oyuncaktan elektroniğe ve ev eşyasına kadar geniş bir yelpaze sunan Venezia Çarşı Pazar önemli bir sosyal sorumluluk üstlendi. Ticaretin kalbinin atacağı Venezia Çarşı Pazar hepimiz için hayırlı olsun.’’

Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise konuşmasında “Genellikle Avm’ler belirli bir ticari yapının içinde hizmet veriyor. Bu nedenle yeni bir konseptle açılan Çarşı Pazar için Gürsoy Grup başkanımızı tebrik ediyorum. İstanbul’da bu Avm’ler için yeni bir soluk. Buraya gelen herkesin kendine uygun bir konsept bulacağını düşünüyorum. Marka arayan markayı, el emeği ile üretim isteyenlerde aradıklarını bu konseptte bulacaklar. Büyükşehirde gereğini yapacak ve metromuz yıl sonunda yapımı tamamlanarak burasının daha da hareketlenmesini sağlayacak. Yeni esnaf olarak Çarşı Pazarda yer alacaklara hayırlı olsun diyorum ve bol kazanç diliyorum” dedi

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı konuşmada “Burada güzel bir konsept ile açılan bu tarz mekanlar ile İstanbul’un turistler için daha fazla uğrak noktası olmasını ve ekonomimizin de bundan faydalanmasını diliyorum” dedi.

Açılışın ardından Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy’un ev sahipliğinde; TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İTO Başkanı Şekip Avdagiç Çarşı Pazar kurdele kesim törenini gerçekleştirdiler.

Venezia Çarşı Pazar’ da gerçekleşen resmi açılış töreninin ardından davetliler İsfanbul Tema Park’ı ziyaret ederek dev açık hava sahnesi İsfanbul Show Center’da gerçekleşen ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ özel gösterimini izledi.

Türkiye’nin yeni etkinlik ve konser alanı İsfanbul Show Center Açıldı

Türkiye’nin ilk Tema Parkı’nı bünyesinde bulunduran alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi Vialand, hayata geçirdiği yeni yatırımlar kapsamında, İstanbul ile bütünleşme amacıyla yoluna İsfanbul olarak devam ediyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözde eğlence ve alışveriş merkezi İsfanbul yepyeni gösteri merkezi İsfanbul Show Center’ı eğlence severler ile buluşturdu. İsfanbul Tema Park içerisinde açılan Türkiye’nin en büyük açık hava Led ekranına sahip, 10 bin kişilik etkinlik ve konser alanı olan İsfanbul Show Center konserler, gösteriler, sinema ve maç gösterimlerinin yanı sıra özel şovlara da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’de ilk defa Anadolu Ateşi sanat yönetmenliğinde İsfanbul’a özel oluşturulan şov grubu ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’, Show Center’ a özel gösterileriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Mustafa Erdoğan imzasıyla muhteşem bir kültür projesi olan ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ gösterileri asırlık bir medeniyetin izlerini müzikal bir yolculuk olarak sunuyor. İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi gösterileri her Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.00’de seyircilerle buluşuyor.