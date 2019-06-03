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Ticaret savaşı tam gaz: ABD'den Çin mallarına %25 vergi

Çin’den ABD'ye limanlar yoluyla gelen binlerce ürün çeşidine, yüzde 25’lik ithalat vergisi uygulandı.

Ticaret savaşı tam gaz: ABD'den Çin mallarına %25 vergi

Çin’den ABD'ye limanlar yoluyla gelen binlerce ürün çeşidine, yüzde 25’lik ithalat vergisi uygulandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
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Ticaret savaşı tam gaz: ABD'den Çin mallarına %25 vergi

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari savaşında, yeni bir perde açıldı. ABD cumartesi günü itibarıyla, limanlar yoluyla ülkeye gelen Çin malları üzerinden yüzde 25’lik vergi almaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs’ta Çin mallarındaki vergi artışını 200 milyar dolara yükseltti. Ancak, bu tarihten önce Çin’den yola çıkan gemiler için eski vergi tarifesi olan yüzde 10’un uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, önceki vergi oranının kullanımı için son tarih olarak 1 Haziran’ı vermişti. Gümrük vergisindeki artış; internet, mobilya, ev aletleri ve aydınlatma ürünlerinin yanı sıra Çin’den gelen çok sayıda ara ürünü içeriyor. 13 Mayıs’ta ilan edilen Çin vergi tarifeleri belirtilen 5 bin 140 ABD ürününün yarısından fazlasına, yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ek bir oran uygulanmasını kapsıyordu.

TRUMP'IN HEDEFİ VERGİLERLE ÇİN'İ BOZGUNA UĞRATMAK

Daha önce Çin, 60 milyar dolar değerinde ABD menşeili ürünlerin bir kısmına vergiyle müdahale önlemleri uygulamaya başlamıştı.
Trump, Çin’i aylarca süren görüşmelerde varılan uzlaşmalara uymamakla suçlarken, Çin tarafı ithamları reddediyor. Trump kısa bir süre önce, “Vergiler Çin üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacak.”demişti.

Son Güncelleme: 03.06.2019 14:53
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