thyssenkrupp, Amerika'daki Yeni Şirket Merkezini Atlanta'da Kuruyor

Dünyanın en büyük asansör şirketlerinden biri ve Kuzey Amerika’da pazar lideri olan thyssenkrupp Asansör, Georgia eyaletine bağlı Cobb bölgesindeki Battery Atlanta yakınlarında yeni ve dünya standartlarında bir şirket merkezi inşa edileceğini duyurdu. thyssenkrupp Elevator Amerika Kompleksi, 900’ün üzerinde tam zamanlı çalışana ev sahipliği yapacak. Bu sayı, thyssenkrupp Elevator Amerika’nın Kuzey Amerika’daki toplam iş gücünün yaklaşık yüzde altısına karşılık geliyor. Yeni kompleks, en son teknolojiye sahip ve dünyanın en yüksek kulelerinden biri olacak 128 metre yüksekliğindeki asansör kalifikasyon ve test kulesi ile bağlanan üç tesisi bünyesinde bulunduracak.

thyssenkrupp Elevator Amerika CEO’su Rich Hussey şöyle konuştu: “İnsanları güvenli bir şekilde taşıma odağımız ve taahhüdümüz, şirketimizin her zaman en çok önem verdiği konu oldu ve olmaya da devam edecek. Bunun için ise üst düzey yeteneklere, gelişmiş ortaklıklara ve daha yüksek operasyonel verimliliklere sürekli erişim gerekiyor. Atlanta, mobilite ve inovasyon ile aynı anlama geliyor. Bu gelişme, ulusal bir inovasyon yuvasında, müşterilerimiz için sektördeki en iyi hizmetleri sunmamızı sağlarken, çalışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir kompleks sunuyor.”

18 asansör kuyusu bulunan İnovasyon Kompleksi test kulesi, yüksek hızlı asansörler, kuyu başına iki kabinli asansör sistemi ve TWIN’in yanı sıra dünyanın yana doğru hareket eden ilk halatsız asansör sistemi MULTI gibi yeni konseptlerin ve pilot üretimlerin test edilmesi için kullanılabilecek. Ayrıca test kulesinde, standart asansörlere yönelik sıkı güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla sağlamlık testleri yürütülecek.

thyssenkrupp Elevator CEO’su Andreas Schierenbeck, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı: “Atlanta’daki yeni test kulemiz, thyssenkrupp’un yakınlardaki üniversitelerle ve öğrencilerle her gün daha da derinleşen bağlar kurmamızı sağlayan inovasyon merkezlerinden oluşan küresel ağa yatırım yapma taahhüdünün bir kanıtı niteliğindedir. Atlanta’daki yeni tesis, Almanya ve Çin’deki olağanüstü yüksek hızlı test kulelerinden oluşan ağımız kapsamında dünyanın ilk halatsız asansörü MULTI ve kule başına iki kabine sahip yüksek kapasiteli kanıtlanmış TWIN asansörü gibi çağın ötesinde olan teknolojiler için üçüncü bir laboratuvar olacak.”

Atlanta, Kuzey Amerika’daki ilk TWIN asansör sistemine halihazırda ev sahipliği yapıyor. Sistemde, birbirinin üzerine yerleştirilen ve her biri tek bir kuyuda bağımsız olarak çalışan iki asansör kabini bulunuyor. 2019'un başlarında tamamlanması beklenen yeni teknoloji, Georgia Teknoloji Üniversitesi'ndeki Coda Binası’na kuruluyor.

Georgia Valisi Nathan Deal şöyle konuştu: “thyssenkrupp Asansör’ün, Amerika kıtasındaki ilk merkezi ve test kulesi olarak Atlanta’yı seçmiş olmasından dolayı heyecan duyuyoruz. thyssenkrupp, gelecek nesiller için bina ulaşımını yeniden tanımlayan bir endüstri ve teknoloji lideri. Eyalet için çok büyük bir kazanç anlamına gelen bu gelişme, iş ortamımızın ve altyapımızın gücünün bir başka kanıtıdır.”

Kompleksin 2022 yılı başında tamamlanması bekleniyor

thyssenkrupp Asansör’e yakında ev sahipliği yapacak olan arazinin sahibi olan Atlanta Braves Development Şirketinin Başkan ve CEO’su Mike Plant ise şu yorumda bulundu: “thyssenkrupp’un yeni test kulesi, Atlanta manzarasını yeniden şekillendirerek bölgemiz için bir gurur kaynağı olacak. Benzeri görülmemiş bir büyümeye tanık olan The Battery bölgesinde bulunan diğer lider şirketlerin arasına thyssenkrupp gibi lider bir şirketin katılmasından dolayı heyecan duyuyoruz.”

thyssenkrupp Elevator Amerika, 15 bini Kuzey Amerika’da olmak üzere ABD, Kanada, Orta Amerika ve Güney Amerika genelinde 20 bini aşkın çalışana sahip. thyssenkrupp Elevator Amerika’nın, Tennessee eyaletinin Middleton kentinde bulunan Gold sertifikalı bir LEED üretim tesisi ile birlikte 230’un üzerinde şube ve hizmet lokasyonu bulunuyor.