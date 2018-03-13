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THY'dan yolcu rekoru

Şubat 2017’ye göre, taşınan yolcu sayısı %26 artarak 5,1 milyon yolcuya ulaştı. Böylelikle, Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa Şubat ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu.

THY'dan yolcu rekoru

Şubat 2017’ye göre, taşınan yolcu sayısı %26 artarak 5,1 milyon yolcuya ulaştı. Böylelikle, Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa Şubat ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu.

13 Mart 2018 Salı 12:43
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THY'dan yolcu rekoru

Şubat 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi:
Türk Hava Yolları %79,7 ile tarihinin en yüksek Şubat ayı doluluk oranına ulaştı. Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %14 arttığı Şubat ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 puan artışla %79,7, Dış Hat doluluk ise 6,6 puanlık artışla %79,1 olarak gerçekleşti. 

2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %24 artış ile 2018 yılının Şubat ayında da devam etti. 

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında %27’lik artış yaşandı.

Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %39,4 arttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler %61 artış ile Orta Doğu, %52’lik artış ile K. Amerika ve %39’luk artış ile Avrupa oldu.

Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. K. Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

Ocak-Şubat 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi:
Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %27’lik artış sağlanıp, yolcu sayısı da %31 artarak 10,8 milyona ulaştı.

Toplam Yolcu doluluk oranı Ocak-Şubat döneminde 6,9 puanlık artış ile %79,7 olurken, Yurtdışı yolcu doluluğumuz 7,1 puan artarak %78,8’e ulaştı.

Şubat ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte Ocak-Şubat dönemindeki toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre %44 artarak 195 bin tona yükselmiştir. 
 

Son Güncelleme: 14.03.2018 15:26
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