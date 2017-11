THY VE TAV İŞBİRLİĞİ WASHİNGTON’DA ÖDÜL GETİRDİ

Türkiye’nin havacılık sektöründeki iki küresel markası Türk Hava Yolları (THY) ve TAV’ın, ABD’nin başkenti Washington’un giriş kapısı Dulles Havalimanı’nda geçen sene hayata geçirdikleri yolcu salonu projesi ödüle layık görüldü. Modern tasarımı ve hizmet çeşitliliğiyle öne çıkan yolcu salonu projesi, ABD’nin inşaat alanındaki en büyük meslek birliği olan Associated Builders and Contractors (ABC) tarafından her yıl verilen “Mükemmellik Ödülü”nü aldı.



Yılda 180 binden fazla misafire hizmet veren 550 metrekarelik yolcu salonundan Türk Hava Yolları ve Star Alliance üyesi havayolları dışında Priority Pass, Lounge Buddy ve TAV Passport kart sahipleri faydalanabiliyor. 120 kişilik oturma kapasitesine sahip yolcu salonunda zengin açık büfe seçenekleri, wi-fi, çocuk oyun alanı, ibadet ve dinlenme alanları da bulunuyor.



Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Mehmet Akif Konar “Öncelikle Türk Hava Yolları ailesi adına TAV İşletme Hizmetleri’ne bu değerli iş birliği için teşekkür ederim. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dünyanın en önemli uçuş noktalarından birinde mükemmellik ödülüne layık görülmek bizleri gururlandırdı. Washington’da kazandığımız bu ödül Türk misafirperverliğinin sınırların ötesinde bir hoşgörüye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türk Hava Yolları olarak yolcularımızın yalnızca uçuş deneyimlerini değil aynı zamanda uçuş öncesi ve sonrası ile seyahatlerinin her anını mükemmelleştirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizi daha iyisini başarmak için de motive ediyor. TAV İşletme Hizmetleri işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizde, gelecek dönemlerde de yeni mükemmellikler ortaya koyacağımızdan eminiz” dedi.



TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları ile yurtdışındaki işbirliğimizi Kenya, Nairobi’nin ardından Washington’a taşımaktan ve bu projeyle ödül kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. TAV İşletme Hizmetleri olarak bugün 15 ülkede, 25 havalimanında 57 özel yolcu salonuyla 4,5 milyon misafire hizmet veriyoruz. Misafirlerimizin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek uygun çözümler geliştiriyoruz. Washington’daki lounge’da da sahip olduğumuz bilgi birikimini geleneksel Türk misafirperverliğiyle harmanlayarak ayrıcalıklı bir alan yarattık. Türk Hava Yolları ile olan işbirliğimizi genişleterek önümüzdeki günlerde farklı ülkelere taşıyarak büyütmeyi planlıyoruz” dedi.

Basın Bülteni