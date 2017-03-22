THY, SOMALİ'YE 2 MİLYON DOLARLIK YARDIM TAŞIYACAK

ANKARA (AA) - Türk Hava Yolları, (THY) geçen hafta sosyal medya fenomeni Jerome Jarre tarafından başlatılan ve kısa sürede Hollywood ve Amerikan spor dünyasının ünlü isimlerinin desteğini kazanan kampanya kapsamında Somali'ye 2 milyon dolar değerinde 60 ton insani yardım götürecek.

Kıtlıkla mücadele eden Somali halkına destek amacıyla sosyal medya fenomeni Jerome Jarre tarafından paylaşılan video kısa sürede milyonlara ulaştı.

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Ben Stiller'in, geçen hafta sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Eğer iki dakika ve yirmi saniyeniz varsa bunu izleyin" mesajıyla yayınladığı Somali'de yaşanan insani krizle ilgili paylaşımda Mogadişu'ya tarifeli seferler düzenleyen THY'den bölgeye gönderilecek yardımlar için bir uçak tahsis edilmesi çağrısında bulundu.

#TurkishAirlinesHelpSomalia (THY Somali'ye yardım et) etiketiyle başlatılan kampanyaya dünyanın her yerinden kullanıcılar destek verdi.

Türk Hava Yollarının resmi sosyal medya hesabından bu çağrıya cuma günü yanıt verilerek, Somali'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için bir uçak tahsis edileceği duyuruldu.

THY'den olumlu yanıt alınmasının ardından crowdfunding (kitle fonlama) sitesi GoFundMe üzerinden Somali'ye gidecek yardımlar için kampanya başlatıldı. Kampanyaya ilk 24 saatte 1,4 milyon dolar bağış yapılırken, toplam hedef olan 2 milyon dolara bugün ulaşıldı. Kampanyaya 75 bin kişi bağış yaptı.

Yardım kampanyasını düzenleyen Ben Stiller ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından bağış kampanyasıyla ilgili bağlantıyı paylaşarak, "Ben Stiller ve arkadaşları, Somali halkı için çok güzel ve ince bir çalışma yapıyor. Biz yardım etmeye hazırız." mesajı gönderdi.

Kalın'ın mesajı, Stiller tarafından takipçileriyle paylaşıldı.

Anadolu Haber Ajansı