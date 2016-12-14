Tezmaksan makine kiralamalarını TL üzerinden yapacak

SANAYİCİNİN DÖVİZ RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYORUZ
Sanayicinin döviz riskini taşımadan yatırım yapabilmesinin önünü açtıklarını ifade eden Aydoğdu “Ülkemizde ilk defa Tezmaksan tarafından uygulanan makine kiralama yöntemi sektörde büyük rağbet gördü. Hem yatırım risklerini üzerinizden atıyor, hem de kira bedelini tamamen gider gösterebildiğiniz için vergisel avantaj sağlıyorsunuz” dedi. Sistemi sektörde yeni uyguladıkları için satışların yüzde 10’u kadarını kiralama düşündüklerini ancak talebin beklenenden fazla olduğunu belirten Aydoğdu “Biz teknolojiye kolay ulaşım için sanayicilerimizi cesaretlendirici yöntemler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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