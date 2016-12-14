Tezmaksan makine kiralamalarını TL üzerinden yapacak

Dövizin aşırı değerlenmesine karşı başlatılan ‘dövizini bozdur TL’ye dön’ kampanyasına her sektörden destek geliyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi makine sektörü de bu kampanyaya sessiz kalmadı. Makine sektörünün pazar lideri Tezmaksan, TL kampanyasına destek olmak için kiralamalarını TL üzerinden yapma kararı aldı. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu yaptığı açıklamada “Türk Lirası’nın son zamanlarda değer kaybetmesi yatırım konusunda iştahlı olan Türk sanayicisinde tedirginlik yarattığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sanayicimize nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Makine kiralamalarında döviz yerine TL’ye geçtik” dedi.



SANAYİCİNİN DÖVİZ RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYORUZ

Sanayicinin döviz riskini taşımadan yatırım yapabilmesinin önünü açtıklarını ifade eden Aydoğdu “Ülkemizde ilk defa Tezmaksan tarafından uygulanan makine kiralama yöntemi sektörde büyük rağbet gördü. Hem yatırım risklerini üzerinizden atıyor, hem de kira bedelini tamamen gider gösterebildiğiniz için vergisel avantaj sağlıyorsunuz” dedi. Sistemi sektörde yeni uyguladıkları için satışların yüzde 10’u kadarını kiralama düşündüklerini ancak talebin beklenenden fazla olduğunu belirten Aydoğdu “Biz teknolojiye kolay ulaşım için sanayicilerimizi cesaretlendirici yöntemler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.