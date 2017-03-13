TEŞVİKLER ÖZEL OKULA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

2011 yılında kurulan, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu Fen Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleriyle çağdaş ve modern eğitim ortamlarında öğrencilerine dünya standartlarında eğitim imkânları sunan Mektebim, yeni eğitim öğretim yılında açacağı kampüslerin tanıtımını ve eğitime yapılan yatırımları aktarmak amacıyla Swissotel’de Basın Toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye genelinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılacak olan 16 kampüsün tanıtım videosu izletildi. Toplantıda konuşan Kalko, yeni yatırımlarla Cumhurbaşkanının çağrısına destek verdiklerini belirtti. Kalko, öğretmen açıklığının hangi branşlarda olduğunu, eğitim yatırımlarını, yurtdışında FETÖ'nün eğitimle Türkiye'ye verdiği zararlar ve Mektebim Akademi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye genelinde 51 kampüs 160 okulu bulunan Mektebim’in bu yıl 16 yeni kampüsü faaliyete girecek. Akademik, sosyal ve kültürel başarılarıyla fark yaratan Mektebim’in 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Kartal, Kurtköy, Silivri, Ankara Mamak, Eryaman ve Yaşamkent, Kırklareli Lüleburgaz, İzmir Bornova Folkart Time ve Güzelbahçe, Antalya Muratpaşa, Konya Selçuklu, Bursa Özlüce, Samsun Atakum, Afyon Merkez, Tekirdağ Çorlu ve Trabzon Ortahisar Kampüsleri faaliyete girecek. 30 bin öğrenciyle yeni yıla merhaba diyeceklerini belirten Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, “Eğitim önemli bir iştir ve biz aldığımız sorumluluğun farkındayız. Türkiye’nin en büyük eğitim zinciri olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Hız ve kontrolsüz büyüme kaliteyi düşürür deniyor ama büyümenizin alt yapısını sağlam kurguladığınızda karşınıza çıkabilecek sorunları öncesinde çözmüş oluyorsunuz. Türkiye’nin iki önemli sorunu var. Eğitim ve Girişimcilik. Biz Eğitim girişimcisiyiz. Sorumluluğumuz çok büyük yaptığımız yatırımlarla, aldığımız sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyoruz.” Dedi.





Özel okullaşma 10 içinde %25 olacak…

Kalko, “Türk eğitim sektörü içerisinde özel okullar gün geçtikçe önem kazanıyor. Geçtiğimiz yıllarda %4 olan özel okullaşma oranı son bir yılda %8’e yükseldi. Bu oranı Eğitim girişimcileri olarak yapacağımız yatırımlarla %25’e çıkarmaya ve Bakanlığımıza destek olmaya çalışıyoruz. 4+4+4 ile birlikte yaşanan değişikliğin olumlu yansımalarını sitem uygulandıkça görmeye devam edeceğiz. Mevcut sistemde dönemin ihtiyaçlarına göre değişikler yapılası normal karşılanmalıdır. Eğitim sisteminin düzgün şekilde işleyebilmesi için yeterli fiziki alanın ve istihdamın olması gerekiyor. Tam gün eğitime geçilmesi için Bakanlık start verdi. Bu süreçte birçok yeni dersliğe ve öğretmene ihtiyaç duyulacak. Devletteki mevcut fiziki yapının bunu karşılaması mümkün değil, bu açığı özel okulların doldurması gerekiyor. Yeni yatırımlarla ve teşviklerle özel okul sayısı artacak. Yine tam gün eğitimle birlikte derslik ihtiyacının artmasından dolayı öğretmen ihtiyacı da artacak. Mevcutta atanamayan öğretmenler için yapılacak iyi bir planlama bu sorunu çözecektir. Ülkemizdeki öğretmen açığının hangi branşlarda olduğu konusunda bilgi veren Kalko, '' Ülkemizde 350 bin atanamayan öğretmeniz var. Bu sayıyı bir anda duyunca korkunç geliyor. Alt yapısına baktığımız zaman bazı branşlarda ciddi fazlalaşmalar bazı branşlarda ciddi açıklar görüyoruz. Aslında bir planlama hatası olarak görüyorum. Özel okullara fizik, kimya ve biyoloji branşlarına 10 binlerce kişi başvururken, sınıf öğretmenliği, matematik, İngilizce ve rehberlik branşların öğretmen bulmakta zorlanılıyor. Yüksek Öğretim Kurumu'na talebimiz ya da ricamız; öğretmen eğitim fakültelerinin kontenjan planlamalarında şuan ki ihtiyaçlara göre, azaltmalar ya da arttırmalar yaparlarsa 4 yıllık süreçte hem atanmayan öğretmenlerin sayısı azalacaktır hem de sağlıklı insan kaynağı pompalamaya vesile olacaktır'' şeklinde konuştu.



Eğitim sektörüne sadece ticari açıdan bakmamak gerektiğini söyleyen Ümit Kalko, "Eğitimden kazandığınızı eğitime yatırdığınız sürece başarılı olabilirsiniz. Bugüne kadar bu temel ilke ile çalışmalarımızı sürdürdük. Önümüzdeki 2 yılda 60 kampüs daha açma hedefimiz var. İlk eğitim yatırımlarına başladığımızda bir tane okul açmak için çok zorlanmıştık. Ama her geçen büyüdük ve şu anda 6 bin çalışanı olan büyük bir aile olduk” şeklinde konuştu.Kalko, “Türk eğitim sektörü içerisinde özel okullar gün geçtikçe önem kazanıyor. Geçtiğimiz yıllarda %4 olan özel okullaşma oranı son bir yılda %8’e yükseldi. Bu oranı Eğitim girişimcileri olarak yapacağımız yatırımlarla %25’e çıkarmaya ve Bakanlığımıza destek olmaya çalışıyoruz. 4+4+4 ile birlikte yaşanan değişikliğin olumlu yansımalarını sitem uygulandıkça görmeye devam edeceğiz. Mevcut sistemde dönemin ihtiyaçlarına göre değişikler yapılası normal karşılanmalıdır. Eğitim sisteminin düzgün şekilde işleyebilmesi için yeterli fiziki alanın ve istihdamın olması gerekiyor. Tam gün eğitime geçilmesi için Bakanlık start verdi. Bu süreçte birçok yeni dersliğe ve öğretmene ihtiyaç duyulacak. Devletteki mevcut fiziki yapının bunu karşılaması mümkün değil, bu açığı özel okulların doldurması gerekiyor. Yeni yatırımlarla ve teşviklerle özel okul sayısı artacak. Yine tam gün eğitimle birlikte derslik ihtiyacının artmasından dolayı öğretmen ihtiyacı da artacak. Mevcutta atanamayan öğretmenler için yapılacak iyi bir planlama bu sorunu çözecektir. Ülkemizdeki öğretmen açığının hangi branşlarda olduğu konusunda bilgi veren Kalko, '' Ülkemizde 350 bin atanamayan öğretmeniz var. Bu sayıyı bir anda duyunca korkunç geliyor. Alt yapısına baktığımız zaman bazı branşlarda ciddi fazlalaşmalar bazı branşlarda ciddi açıklar görüyoruz. Aslında bir planlama hatası olarak görüyorum. Özel okullara fizik, kimya ve biyoloji branşlarına 10 binlerce kişi başvururken, sınıf öğretmenliği, matematik, İngilizce ve rehberlik branşların öğretmen bulmakta zorlanılıyor. Yüksek Öğretim Kurumu'na talebimiz ya da ricamız; öğretmen eğitim fakültelerinin kontenjan planlamalarında şuan ki ihtiyaçlara göre, azaltmalar ya da arttırmalar yaparlarsa 4 yıllık süreçte hem atanmayan öğretmenlerin sayısı azalacaktır hem de sağlıklı insan kaynağı pompalamaya vesile olacaktır'' şeklinde konuştu.

Teşvikler özel okula olan ilgiyi artırdı

İlk yıl 230 bin, geçtiğimiz yıl ise 340 bin öğrenciye Bakanlık tarafından teşvik verildi. Teşviklerin artması özel okullara olan ilgiyi artırdı. Teşviklerin daha da artması devletten özel okullara daha fazla öğrenci gelmesine olanak sağlayacak ve devlet okullarını öğrenci sayısı bakımından rahatlatacaktır.





“Eğitim yatırımcılarına bu süreçte büyük sorumluluk düşüyor.”

Kalko, “15 Temmuz Darbe Kalkışması sonrasında ülkemizde çok şey değişti. Biz vatanına milletine faydalı bir nesil yetiştirmek için yola çıktık. Yurtdışında da bu anlamda çalışmalarımız olacak Bakanlığımızın Maarif Vakfı projesine destek verecek ve bu projede yer alacağız. Fetö okullarının yurt dışında kapatılmasıyla birlikte bu açığı bizler tamamlayacağız. Mektebim olarak Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu İstihdam seferberliğine destek veriyor ve bu yıl 2bin 500 akademik ve idari kadroyu ailemize katıyoruz. Mektebimde bugün 6 bin kişi çalışıyor ve bu sayıyı önümüzdeki yıl 15 bine çıkaracağız. Şu an 51 kampüsle ilgilenen genel merkezimizi hedefimiz olan 100 kampüse göre kurguladık. Geçtiğimiz yıllarda hayalimiz olan Üniversite kurmak artık hedefimiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımıza başladık. 2 yıl içerisinde İstanbul 3. Bölgede üniversitemizi kuracağız.”

Eğitimde hedefimizi büyüttük

Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, “Bu yıl 16 kampüs, 2 yıl içerisinde 60 kampüs açacağız. Bugün Mektebim’in 1,5 milyar TL yatırımı bulunmaktadır. Sağladığımız istihdam ile birlikte kampüslerimizi açtığımız bölgelerde diğer sektörleri de olumlu yönde etkiliyoruz. Kampüslerimizin inşaatlar başladığı anda, inşaat, kitap kırtasiye, kıyafet, yemek, ulaşım, iletişim ve teknoloji gibi birçok farklı sektörde istihdam olanağı yaratıyoruz. Ülkemizin her köşesine özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’ya yatırımlarımızı arttıracağız. Bu bölgelerde önümüzdeki yıl 14 kampüs planlıyoruz.” dedi.