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TestHackathon’da kazananlar belli oldu

Keytorc’un düzenlediği, Türkiye’nin ilk uluslararası test otomasyon hackathon’u olan TestHackathon tamamlandı. Yedi ülkeden 118 takımın katıldığı etkinliğin galibi, Turkcell’den Game of Tests oldu.

TestHackathon’da kazananlar belli oldu

Keytorc’un düzenlediği, Türkiye’nin ilk uluslararası test otomasyon hackathon’u olan TestHackathon tamamlandı. Yedi ülkeden 118 takımın katıldığı etkinliğin galibi, Turkcell’den Game of Tests oldu.

12 Ekim 2018 Cuma 12:19
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TestHackathon’da kazananlar belli oldu

Kurumlara yazılım testi alanında danışmanlık hizmetleri sunan Keytorc tarafından düzenlenen, Türkiye’nin ilk uluslararası test otomasyon hackathon’u olan TestHackathon tamamlandı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğe yedi ülkeden 118 takım katılırken, finale kalan dokuz takım, kendilerine verilen senaryo doğrultusunda test otomasyon becerilerini sergiledi.

Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucunda, birinciliği kazanan Turkcell’den Game of Tests olurken, ikinciliği Yapı Kredi’den Automatron, üçüncülüğü ise Trendyol’dan Kargo Bedava takımları elde etti. İlk üçte yer alma başarısı gösteren takımlara yazılım test ve kalitesiyle ilgili kitapların yanı sıra, birinciliği elde eden takımın üyelerine, 16 Nisan 2019’da gerçekleşecek olan TestIstanbul bileti hediye edildi.

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