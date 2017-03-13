TERÖRLE MÜCADELEDE BİR HAFTALIK BİLANÇO

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 30'u ölü, 35'i sağ ve 5'i teslim olmak üzere 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava ve kara unsurlarınca 238 operasyon gerçekleştirildi.

Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 361 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 34 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında da gözaltına alınan bin 218 şüpheliden 33'ü cezaevine gönderildi. Ayrıca, sol terör örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 22 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelindeki operasyonlarda 30'u ölü, 35'i sağ ve 5'i teslim olmak üzere 70 terörist etkisiz hale getirildi.

- 914 kişi gözaltına alındı, 100 kişi tutuklandı

Operasyonlarda 8 ilde teröristlerce kullanılan 39 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Tuzaklanan 49 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 29 kilogram plastik patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan bin 785 kilogram madde, 129 el bombası, 39'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 51 silah ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadaleye yönelik 69 ilde gerçekleştirilen 625 operasyonda 2 ton 871 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 379 kök kenevir ve 2 milyon 218 bin 913 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, bir milyon 494 bin 88 adet kaçak sigara ve 29 ton 381 litre akaryakıta el konuldu.

Bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 914 şüpheliden 100'ü tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 99'u denizlerde olmak üzere 3 bin 555 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yasa dışı yollardan yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık etikleri iddiasıyla 84 kişi yakalandı, bunlardan 23'ü tutuklandı.

Anadolu Haber Ajansı