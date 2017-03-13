banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

TERÖRLE MÜCADELEDE BİR HAFTALIK BİLANÇO

13 Mart 2017 Pazartesi 10:18
Bu haber 491 kez okundu

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 30'u ölü, 35'i sağ ve 5'i teslim olmak üzere 70 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında gözaltına alınan bin 218 zanlıdan 33'ü tutuklandı. Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELEDE BİR HAFTALIK BİLANÇO
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 30'u ölü, 35'i sağ ve 5'i teslim olmak üzere 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava ve kara unsurlarınca 238 operasyon gerçekleştirildi.

Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 361 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 34 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında da gözaltına alınan bin 218 şüpheliden 33'ü cezaevine gönderildi. Ayrıca, sol terör örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 22 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelindeki operasyonlarda 30'u ölü, 35'i sağ ve 5'i teslim olmak üzere 70 terörist etkisiz hale getirildi.

- 914 kişi gözaltına alındı, 100 kişi tutuklandı

Operasyonlarda 8 ilde teröristlerce kullanılan 39 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 

Tuzaklanan 49 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 29 kilogram plastik patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan bin 785 kilogram madde, 129 el bombası, 39'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 51 silah ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadaleye yönelik 69 ilde gerçekleştirilen 625 operasyonda 2 ton 871 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 379 kök kenevir ve 2 milyon 218 bin 913 uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Ayrıca, bir milyon 494 bin 88 adet kaçak sigara ve 29 ton 381 litre akaryakıta el konuldu. 

Bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 914 şüpheliden 100'ü tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 99'u denizlerde olmak üzere 3 bin 555 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yasa dışı yollardan yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık etikleri iddiasıyla 84 kişi yakalandı, bunlardan 23'ü tutuklandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.