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Teröre karşı yürüyen üniversiteli TBMM'de

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:37
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Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencisi İsa Kör, teröre tepki amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdiği yürüyüşte Meclise ulaştı.

Teröre karşı yürüyen üniversiteli TBMM'de
TBMM (AA) - 
Kör'ü TBMM Çankaya Kapısında TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet karşıladı.

Yürüyüşünün amacının terörü lanetlemek olduğunu ifade eden Kör, terör saldırıları nedeniyle şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Yürüyüşüne 21 Ocak Cumartesi günü başladığını ve 10 günde Meclise ulaştığını belirten Kör, Bolu'dan sonra yoğun kar yağışı altında yürüdüğünü, yolculuğunun zorlu geçtiğini dile getirdi. 

Kör, şöyle devam etti:

"Şu an bütün yorgunluğum geçmiş şekilde buradayım. Yol boyunca genelde beni görenler ne için yürüdüğümü soruyordu. Ben de onlara bunu anlatıyordum. Aileme ve dostlarıma da yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Yürümek tabii ki oldukça zor. Ayaklarım su topladı. Bunu vatanıma, milletime hayırlı bir evlat olmak için gerçekleştirdim. Ailem ve okulumdaki hocalarım bana böyle öğretti. " 

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet ise Kör'e Meclis teşkilatı adına hoşgeldin dileklerini iletti. Kücet, TBMM'nin; bütün partilerin ortak kararı ile terörü lanetlediğini ve kınadığını anımsatarak, "Bu gencimizin yapmış olduğu demokratik bir eylemdir. Kendisi, Türkiye'deki bütün gençlere bu eylemi ile örnek olmuştur." dedi. 

Kücet, İsa Kör'e çiçek, plaket, kalem ve ajanda taktim etti. 

Kör, daha sonra FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin hasar gören yerlerini gezdi.

Şeref Holü'nde hasar gören bölüme 15 Temmuz şehitleri anısına çiçek bırakan Kör, "Televizyondan görüyorduk ama yakından görmek gerçekten etkileyici. Hiçbir şekilde aynı olayların yaşanmasını istemiyorum. Umarım ülkemiz için bundan sonra her şey çok güzel olur." diye konuştu. 

Kücet ise Kör'ü teröre karşı tutumundan dolayı tebrik ederek, Kör'ün örnek alınması gereken bir genç olduğunu kaydetti.




Anadolu Haber Ajansı
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