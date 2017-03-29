Terör propagandasından yakalanan kişinin evinden "tarantula" çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, sosyal medya aracılığıyla terörü ve terör örgütlerini övücü propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabında terör ve terör örgütleri lehine propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunan bir kişinin kimliğini tespit etti.

Mahkeme kararının ardından Sancaktepe'deki adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli A.D'yi yakaladı.

Şüphelinin evinde, "tarantula" cinsi 15 örümcek ile plastik saklama kaplarının içinde zehirli cinslere ait çok sayıda örümcek yumurtası ele geçirildi. Evde, örümcekleri beslemek için kullanılan hamam böceği ve solucanlar da bulundu.

Anavatanı Afrika, Avustralya ve Güney Amerika olan ve Türkiye'de satışı yasak olan örümceklerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı.

Anadolu Haber Ajansı