Terör mağduru öğrencilere giyecek yardımı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağduru ve ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulunuldu.

İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından terör mağdurlarına yardımlar sürüyor.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO), terör mağduru ve ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yaptı.

Kışlık kıyafetleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile dağıtan YÜTSO Başkanı Salih Özdemir, her yıl öğrencilere çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.

Yüksekova'da kış mevsiminin oldukça çetin geçtiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz de bu zorlu kış şartlarında öğrencilerimizi ısıtalım istedik. Geçen sene de kaban yardımında bulunmuştuk. Başta çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine minnettarız, şükran borçluyuz. Onların desteğiyle bu yardımları yapıyoruz. Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yüksekova için ne zaman bir şeyler istesek, bizi geri çevirmiyor. Katkısı çoktur."

Özdemir, Şemdinli ilçesindeki öğrencilere de kıyafet yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Öğrenciler de yardımlarından dolayı YÜTSO yöneticilerine teşekkür etti.

Anadolu Haber Ajansı