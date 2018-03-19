Tepe Güvenlik'ten iki yıl boyunca yüzde 50 indirim

Türkiye’nin öncü elektronik güvenlik markası Tepe Güvenlik, yeni müşterilerine kurulumu yapılacak alarm sistemlerinden hem işyerine hem eve aynı anda alım yapılması durumunda ikinci sistem için iki yıl boyunca yüzde 50 indirim sağlıyor.

Konutların yanı sıra küçük işyerlerini de hedefleyen kampanyadan yararlanmak için iki yeni alarm sistemi montajının da mart ayı içerisinde yapılması gerekiyor.

İkinci alarm sistemi için tüketiciler yazlık konutlarını veya işyerlerini tercih edebilecek.Tüketiciler kendisi ile birlikte bir arkadaşı ya da yakını ile beraber başvurarak da bu kampanyadan faydalanabiliyor. Aynı anda hem işyerinde hem de evinde komple güvenlik konforu yaşamak isteyen tüketicileri hedef alan yeni kampanya ile tüketicilere sahada keşif ve teknik destek sağlamak için eğitimli ve bilgili bir danışman ekibi de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Kampanyaya 444 83 73 numaralı telefonu arayarak ya da www.tepeguvenlik.com.tr adresinde yer alan ücretsiz keşif formunu doldurarak başvuru yapılabiliyor.

Tepe Güvenlik Hakkında:

Bilkent Holding’e bağlı olarak 2011 yılında kurulan Tepe Güvenlik A.Ş, kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri üretmekte, alarm sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi’yle ülke geneline hizmet vermektedir. 7 yıl gibi kısa bir sürede müşteri sayısı 70 bine yaklaşan Tepe Güvenlik bu hızlı büyüme ile sektörün lider firmaları arasında yer almaktadır.

Tepe Güvenlik, elektronik güvenlik hizmeti ve danışmanlığı çerçevesinde, uzman mühendisler tarafından, proje özelinde en uygun (teknik-mali) çözümler ile birlikte 360 derece danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

2006’da Türkiye’nin ilk çift Alarm İzleme Merkezi’ni kuran şirket olan Tepe Güvenlik, ev ve iş yerlerinin alarm sistemlerinden gelen uyarılar ışığında, bir alarm durumunda (hırsızlık, yangın, sağlık vb.) operatörler aracılığı ile gelen sinyal çeşidini dikkate alarak, kullanıcıya haber vermekte ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin, itfaiye veya sağlık birimlerinin olaya müdahale etmesini sağlamaktadır.

Tepe Güvenlik, elektronik güvenlik konusunda özellikle “malzeme kalitesinin yüksek olmasına” önem göstermekte, satış öncesi ve sonrasında verdiği teknik destek çalışmalarıyla sektörde örnek teşkil etmektedir.