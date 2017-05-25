Temsa’dan Fransa’ya 70 otobüs

Sahip olduğu geniş, kaliteli ürün gamı ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretebilme başarısı TEMSA’yı otobüs pazarında liderliğe taşıyan en önemli etkenler. TEMSA, fark yarattığı bu özelliğiyle ihracat pazarlarındaki konumunu da güçlendirmeye devam ediyor. TEMSA otobüsler 65 ülkenin yanı sıra Fransa yollarında da ülkemizin gururu olmayı sürdürüyor. TEMSA, 2017 yılının ilk 4 ayında Fransız taşımacılara 70 otobüs teslimatı gerçekleştirdi.



Okul otobüsünde TEMSA farkı

TEMSA Fransa Bölge Satış Müdürü Çağdaş Adıyeke, TEMSA otobüslerinin Fransız taşımacılarının yeni yatırımlarında öncelikli tercih olmaya devam ettiğini belirterek, “Bu sürece gelebilmek tabii ki kolay olmadı. Pazara yeni bir ürün sunmanızda en çok dikkat edeceğiniz unsur, ihtiyaçlara ne kadar iyi cevap verebildiği. Bunun için de her zaman olduğu gibi TEMSA’yı farklı kılan özelliği yansıttık. Bu da sahayı çok iyi dinleyen bir marka olma özelliğimiz. Fransa’da müşteri odağında yaptığımız analiz ve inovatif çalışmalar sayesinde okul otobüsü pazarına yönelik ürettiğimiz otobüslerin hem sahip olduğu özelliklerle hem de talebin oluşma doğrultusunda fark yarattığını gördük. 2017 Ocak ayında Fransa pazarına 22 adet otobüs teslimatıyla yıla hızlı bir giriş yaptık. Daha sonraki aylarda yaptığımız satışlarla Nisan sonu itibariyle 70 otobüse ulaştık” dedi.



İş ortaklarına kazanç sunan marka TEMSA

TEMSA otobüslerinin, işletme sürecinde de yakıt tasarrufu ve hesaplı bakım maliyetleriyle iş ortaklarının kazançlarına katkıda bulunduğuna dikkat çeken Çağdaş Adıyeke, “Fransız müşterilerimizin TEMSA tutkusu araç kalitesinin yanı sıra işletme sürecinde sunduğu avantajlarla da ileri bir noktaya taşınıyor. Birçok müşterimiz TEMSA’nın işletme sürecindeki farkını gördükçe bize memnuniyetini iletiyor. Bizi de pazarda güçlü kılan bu özelliklerimizi geliştirmeye ve müşterilerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Diğer yandan 17 yıldır otobüs satışı gerçekleştirdiğimiz Fransa pazarında satışlarımızın sürdürülebilir olmasında, pazardaki marka bilinirliğimizin de olumlu etkisi oluyor. Fransa pazarında okul taşımacılığının yanı sıra turizm taşımacılığında da teslimatlarımız oluyor. Bu yıl 2016’da teslimatını yaptığımız 179 adetin üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz” dedi.