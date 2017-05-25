banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Temsa’dan Fransa’ya 70 otobüs

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:51
Bu haber 667 kez okundu

Türkiye otobüs pazarının lider markası TEMSA, ihracat pazarlarındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. TEMSA, 2017’nin ilk 4 ayında 70 adet otobüsü daha Fransız taşımacılara teslim etti.

Temsa'dan Fransa'ya 70 otobüs
Sahip olduğu geniş, kaliteli ürün gamı ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretebilme başarısı TEMSA’yı otobüs pazarında liderliğe taşıyan en önemli etkenler. TEMSA, fark yarattığı bu özelliğiyle ihracat pazarlarındaki konumunu da güçlendirmeye devam ediyor. TEMSA otobüsler 65 ülkenin yanı sıra Fransa yollarında da ülkemizin gururu olmayı sürdürüyor. TEMSA, 2017 yılının ilk 4 ayında Fransız taşımacılara 70 otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Okul otobüsünde TEMSA farkı
TEMSA Fransa Bölge Satış Müdürü Çağdaş Adıyeke, TEMSA otobüslerinin Fransız taşımacılarının yeni yatırımlarında öncelikli tercih olmaya devam ettiğini belirterek, “Bu sürece gelebilmek tabii ki kolay olmadı. Pazara yeni bir ürün sunmanızda en çok dikkat edeceğiniz unsur, ihtiyaçlara ne kadar iyi cevap verebildiği. Bunun için de her zaman olduğu gibi TEMSA’yı farklı kılan özelliği yansıttık. Bu da sahayı çok iyi dinleyen bir marka olma özelliğimiz. Fransa’da müşteri odağında yaptığımız analiz ve inovatif çalışmalar sayesinde okul otobüsü pazarına yönelik ürettiğimiz otobüslerin hem sahip olduğu özelliklerle hem de talebin oluşma doğrultusunda fark yarattığını gördük. 2017 Ocak ayında Fransa pazarına 22 adet otobüs teslimatıyla yıla hızlı bir giriş yaptık. Daha sonraki aylarda yaptığımız satışlarla Nisan sonu itibariyle 70 otobüse ulaştık” dedi.

İş ortaklarına kazanç sunan marka TEMSA
TEMSA otobüslerinin, işletme sürecinde de yakıt tasarrufu ve hesaplı bakım maliyetleriyle iş ortaklarının kazançlarına katkıda bulunduğuna dikkat çeken Çağdaş Adıyeke, “Fransız müşterilerimizin TEMSA tutkusu araç kalitesinin yanı sıra işletme sürecinde sunduğu avantajlarla da ileri bir noktaya taşınıyor. Birçok müşterimiz TEMSA’nın işletme sürecindeki farkını gördükçe bize memnuniyetini iletiyor. Bizi de pazarda güçlü kılan bu özelliklerimizi geliştirmeye ve müşterilerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Diğer yandan 17 yıldır otobüs satışı gerçekleştirdiğimiz Fransa pazarında satışlarımızın sürdürülebilir olmasında, pazardaki marka bilinirliğimizin de olumlu etkisi oluyor. Fransa pazarında okul taşımacılığının yanı sıra turizm taşımacılığında da teslimatlarımız oluyor. Bu yıl 2016’da teslimatını yaptığımız 179 adetin üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz” dedi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.