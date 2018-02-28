TEMSA üst yönetiminde 4 yeni atama

Sabancı Holding iştiraklerinden TEMSA Ulaşım Araçları, yönetim kademesinde yeni atamalar gerçekleştirdi. Daha önce diğer bir Sabancı Topluluğu şirketi Brisa’da, Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü olarak görev yapmakta olan Fatih Tunçbilek, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. TEMSA Ulaşım Araçları Satış Genel Müdür Yardımcılığı’na ise, daha önce Temsa İş Makinaları’nda Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Hakan Koralp getirildi. Mali İşler ile Ar-Ge ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılıkları’na ise atamalar TEMSA Ulaşım Araçları bünyesinden gerçekleştirildi. Şirkette Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Ural İnal, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, TEMSA Ulaşım Araçları Ar-Ge ve Teknoloji Direktörlüğü görevini üstlenen İbrahim Eserce, Ar-Ge ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

FATİH TUNÇBİLEK

Fatih Tunçbilek, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kocaeli Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Brisa’da Endüstri Mühendisi olarak başlayan Fatih Tunçbilek, Endüstri Mühendisliği Yöneticisi ve Endüstri Mühendisliği Müdürü olarak çalışmıştır. Son olarak da 2010 yılından beri Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü olarak görev almıştır.

HAKAN KORALP

Hakan Koralp, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1996-1997 yılları arasında Çukurova İthalat ve İhracat şirketinde Satış Temsilcisi, sonrasında Volvo İş Makinaları’nda 1998-2004 yılları arasında Satış Temsilcisi, 2004-2006 yılları arasında Doğu Marmara Bölge Satış Müdürlüğü, 2007 2011 yılları arasında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2011-2013 yılları arasında Putzmeister şirketinde CCO olarak çalıştıktan sonra 2013 yılından 2015 yılına kadar Vento Makina’da şirket ortağı olarak görev yapmıştır. Koralp, 2015 yılından bu yana Temsa İş Makinaları’nda Satış Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

URAL İNAL

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Ural İnal, Çukurova Üniversitesi İşletme dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1997 yılında Temsa Global Mali İşler bölümünde işe başlamış, muhasebe, finansman ve satın alma departmanlarında çeşitli kademelerde görev almıştır. 2011 yılından bu yana TEMSA Ulaşım Araçları Mali İşler Direktörlüğü’nü üstlenmekteydi.

İBRAHİM ESERCE

İbrahim Eserce, üniversite eğitimini ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Bridgeport Üniversitesi’nde almıştır. 1991 yılında Makine Mühendisliği’nde lisans eğitimini, 1993 yılında ise iş idaresi ana bilim dalında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Akademik çalışma sonrasında, aynı yıl finansman uzmanı olarak Temsa Global’de iş hayatına başlamıştır. 2001’den 2011’e kadar sırasıyla; Kalite, Üretim ve Ar-Ge Departmanları Müdürü olarak çalışmıştır. Kendisi, Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezi belgesinin Temsa tarafından alınması, üniversite-sanayi iş birliği içerikli ve teşviklendirilmiş inovasyon projeleri, 2006-2008 yıllarında Çukurova Üniversitesi Otomotiv mühendisliği bölümünün kurulması gibi çok sayıdaki rol model çalışmaların altına imza atmıştır. İbrahim Eserce, 2011 yılından bu yana TEMSA Ulaşım Araçları Ar-Ge ve Teknoloji Direktörlüğü görevini üstlenmekteydi.