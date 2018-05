TEMSA, Kamil Koç’a 26 adet Safir Plus VIP otobüs teslim etti

Karayolu yolcu taşımacılığının 92 yıllık markası Kamil Koç, yolcularının güvenliği ve konforu için filosunu TEMSA ile büyütmeye devam ediyor. Türkiye’nin lider otobüs üreticisi TEMSA, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. filosuna son olarak 26 adet TEMSA Safir Plus 2+1 VIP araç daha teslim etti. Araçların teslim töreni, TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Operasyon Direktörü Çağatay Kepek, Kamil Koç Finans Direktörü Ömer Faik Ünsal ve Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin’in katılımıyla 11 Mayıs Cuma günü İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Otobüslerin teslim töreninde konuşan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, “Bugün burada gerçekleştireceğimiz törenle; Türkiye’nin en prestijli karayolu yolcu taşımacılığı şirketi Kamil Koç’la uzun yıllara dayanan iş birliğimize bir tuğla daha koyacağız” dedi. “Türkiye’nin en itibarlı seyahat şirketi olan Kamil Koç’a, TEMSA ailesinin gururu olan 26 adet Safir Plus 2+1 VIP otobüsünü teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hakan Koralp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamil Koç ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğinin artarak devam ettiğini görmek bizler için işimizi doğru yaptığımızın en önemli göstergesi. Bu kapsamda, bu iş birliğinin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Kamil Koç ailesinin tüm yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin iki köklü firması olarak, bu iş birliğimizi gelecekte daha da geliştirecek ve daha nice araç teslim törenlerinde yine sizlerle hep birlikte olacağımıza inanıyorum. Bu 26 yeni otobüsle birlikte Kamil Koç filosundaki TEMSA imzalı araç sayısının 256’ya ulaşmış olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Çağın gerektirdiği tüm teknolojik özelliklere sahip, yolcu ve çalışan konforunu en üst düzeyde temin eden Safir Plus VIP otobüslerimizin Kamil Koç’a hayırlı olmasını diliyorum.

“TEMSA İLE FİLOMUZUN KONFORUNU ARTIRIYORUZ”

Törende bir konuşma yapan Kamil Koç Otobüsleri Operasyon Direktörü Çağatay Kepek ise şunları söyledi: “Kamil Koç olarak 100 yıla yaklaşan tarihimiz boyunca ana hedefimiz yolcularımızı en konforlu ve en güvenli bir şekilde hizmet vermek oldu. Bu iddiamızı sürdürmek hem sağlam bir altyapı hem de eğitimli ve güler yüzlü çalışanlarla mümkün. Yolcularımızın sağlığı, rahatı ve güvenliği için kullandığımız otobüsler büyük önem taşıyor. Bu itibarla Kamil Koç olarak araç filomuzu yenilemeye, teknolojik olarak gelişmiş otobüsleri filomuza katmaya özel önem veriyoruz. Bu noktada uzun yıllardır güçlü bir iş birliğimizin olduğu TEMSA, en büyük paydaşımız olarak bize geniş bir seçenek sağlıyor. Bugün teslimatı yapılan 26 adet TEMSA markalı araç ile birlikte sezon öncesi önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu adım elbette bu yıl için bir ilk ancak son değil. Yıl içinde yapılacak yeni otobüs yatırımları ile Kamil Koç filosunu her geçen gün biraz daha büyüteceğiz.”

Çağatay Kepek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamil Koç her yıl olduğu gibi bu yılda kendisine son derece büyük hedefler koydu. Bu yıl ki yolcu hedefimiz yaklaşık 20 milyon yolcuya hizmet vermek. İlk dört aya dair sonuçlara baktığımızda bu hedefe ulaşmamız çok uzak bir ihtimal olmadığını görüyoruz. Tabi bu noktada en büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi iş ortaklarımızdır. Şirketimiz kurulduğu günden bugüne değişmeyen en önemli kuralı adalet duygusudur. Biz, sektördeki genel durum aksine, otobüsçümüzde de acentemizde her zaman adil olduk ve kazandırdık. Bu anlamda Kamil Koç iş ortakları ile birlikte büyüdüğünü bundan sonra da böyle olacağını açık yüreklikle söyleyebilirim. Bu vesileyle güvene ve karşılıklı anlayışa dayalı bu iş birliği için tüm TEMSA ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.”