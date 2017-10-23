Temsa İş Makinaları, Türkiye Ekonomisine Değer Katmaya devam ediyor

Eşref Zeka konuşmasında, Temsa İş Makinaları’nın 1968’de kurulan Temsa Global bünyesinde 1983’teki Komatsu distribütörlüğüyle başlayan, 2013’te Temsa Global’den ayrılarak bağımsız bir şirkete, hemen akabinde de Japon Marubani Grubu iştirakiyle bir ortaklığa dönüşen, bugün ise iş makinaları ve maden makinaları üretiminde dünyanın lider markası Komatsu ile birlikte, Volvo Trucks, Crown, Terex Finlay ve Dieci markalarının distribütörlüğüne uzanan başarı hikayesine değindi.





Global iş birlikleri ile birçok sektörün ihtiyaçlarına bütünsel olarak cevap verebilecek bir sinerji yarattıklarını belirten Zeka, “Bugün burada farklı sektörlerin bir araya gelmesinden doğan sinerjinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu vurgulamak için toplandık. Artık bir şirket veya bir markanın, tek bir iş koluna odaklandığında sürdürülebilirliği sağlayamadığını görüyoruz. İş kolları arasında bir sinerji yaratarak, müşterilerimize sadece bir ürün ya da hizmet sunmuyoruz, beraberinde işlerine değer katmayı hedefliyoruz.





Bu anlayışla yola çıkarak, iş yapış şeklimizi geliştirdik. Birçok farklı sektörde uçtan uca çözüm sunar hale geldik. Marka iş birliklerimiz ile müşterilerimize hem performans ve verimliliklerini arttırabilecekleri hem de işletim maliyetlerinde tasarruf sağlayabilecekleri ürünler ve güçlü bir satış sonrası destek hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimize bütünsel hizmet vermek için çalışıyoruz,” dedi.

Geniş servis ağı ve 1250 kişilik çalışanı ile müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her yerde eksiksiz ve hatasız saha desteği sağlama hedefiyle çalışan Temsa İş Makinaları’nın, Türkiye’nin yanı sıra Azerbeycan ve Gürcistan pazarlarına da satışı bulunuyor. Şirket, inşaattan madenciliğe, endüstri ve çelik sanayiden enerji sektörüne kadar farklı sektörlere uçtan uca çözüm sunarak, hem iş makinesi hem de endüstriyel pazarda, satış sonrası servis hizmeti ve servis ağı bakımından önemli bir fark yaratıyor.Yeni nesil teknolojik iş makinaları, kamyon ve endüstriyel makinelerin yanı sıra satış sonrası hizmete de önem veren şirket, uydudan makinaların takip edilip, performanslarının analiz edilebileceği, böylece araçların daha verimli, daha etkin kullanılmasını sağlayan Komtrax adı verilen teknolojiyi de sunuyor.

Basın toplantısında ayrıca, Temsa İş Makinaları’nın öncelikli hedefinin müşterilerine, dünya standartlarınca kalitesi onaylanmış ürün ve hizmetler sunarak işlerine değer katmak ve beklentilerinin ötesine geçen hizmetler ile onların daimi çözüm ortağı olmak olduğunu belirten Eşref Zeka, temel hedeflerini de şöyle açıkladı:“Birlikte çalıştığımız tüm markalarımızın gücü ve oluşturduğumuz sinerjiyle misyonumuz, Temsa İş Makinaları olarak, sadece iş ortaklarımız değil, şirket olarak, bulunduğumuz coğrafyadaki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen, sürdürülebilir kalkınmayı önemsiyoruz. Yaptığımız iş ortaklıklarının yarattığı sinerjiyle 2018 yılında büyüme trendimizin devam edeceğine inanıyorum. Hizmet verdiğimiz her alanda Türkiye ekonomisine değer katma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.”Basın Bülteni