Temel İhtiyaç Derneği, Global Food Banking Network’ün resmi üyesi oldu

Türkiye’nin yoksullukla mücadele için ortak platformu Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), kâr amacı gütmeyen ve dünyanın en büyük gıda bankacılığı ağı olan ve her sene ihtiyaç içindeki 7 milyon insana yardım eden Global Food Banking Network’ün (GFN-Küresel Gıda Bankacılığı Ağı) resmi üyesi oldu. “Türkiye’nin çatı kuruluşu” statüsüyle resmi üyelik sertifikasına hak kazanan TİDER, üyelik çerçevesinde Global Food Banking Network’ün üye kuruluşlara sağladığı tüm olanaklardan faydalanacak; tüm dünyada gıda bankalarına ürün bağışı yapan global firmalardan destek alabilecek, GFN’in gıda bankacılığı konusunda tüm eğitim materyallerinden faydalanabilecek, dünyadaki diğer gıda bankalarıyla bilgi alışverişi yapabilecek ve açtıkları hibe programlarına başvurabilecek. GFN’den elde edilen faydalardan TİDER ağına katılan tüm gıda bankaları ve firmalarla da yararlanabilecek.

Türkiye’de gıda bankacılığının çatı kuruluşu olarak yoksulluğa ve israfa karşı mücadele veren sivil toplum kuruluşu TİDER, Türkiye genelinde aynı platformda bir araya getirdiği market ve aşevi formatındaki gıda bankaları, sivil toplum kuruluşları ve işbirliği yaptığı kamu kuruluşları sayesinde gıda, temizlik ürünü ve kıyafetleri yoksulluk sınırındaki ailelerle paylaşıyor. TİDER, 2017 Mart ayında Houston’da Global Food Banking Network tarafından düzenlenen ve 32 ülkenin katıldığı konferansta 70’in üzerinde Gıda Bankası profesyoneli tarafından sürdürülebilirlik anlamında “ihtiyaçlı ailelerde çalışabilecek durumda olanlara istihdam sağlamaya yönelik” ortaya koyduğu “Destek IK Modeli” sayesinde inovasyon ödülüne de layık görülmüştü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TİDER Kurucu Başkanı Hasan Serhan Süzer, “2010 senesinden beri sürekli geliştirerek sürdürdüğümüz faaliyetler sonucunda her kıtadan gıda bankalarının üye olduğu Global Food Banking Network’de (GFN) Türkiye’nin çatı kuruluşu statüsüyle resmi üyelik sertifikasına hak kazanmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Global Food Banking Network üyeliği ve geçen sene kazandığımız inovasyon ödülüyle birlikte, tüm dünyada gıda bankacılığı anlamında fikir önderleri arasına girdik. Şimdi en önemli hedefimiz, GFN’nin mevcut gücünü ve desteğini de arkamıza alarak, yoksulluğa ve israfa karşı mücadelede somut ve yaratıcı çözümler sunmak ve ülkemizde sosyal yardımlaşmanın kamu, STK ve özel sektör işbirliğiyle sağlam temellere oturtulmasını ve yüksek standartlara ulaşmasını sağlamaktır.