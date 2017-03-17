TEMA Vakfı, Ağaç Kardeşliği ile 50 ilde 5 bin 400 çocuğa ulaşacak

TEMA Vakfı’nın ağaçlandırma ve çocuklara yönelik doğa eğitimi projesi Ağaç Kardeşliği tüm hızıyla devam ediyor. 2015 yılında başlayan projenin 2017 uygulamaları başladı. Ağaç Kardeşliği, 2017’de 50 il, 153 okul, 226 sınıf ve yaklaşık 5 bin 400 öğrenci ile uygulanacak.



5 bin 400 çocuk ve 10 bin 800 fidana ulaşacak

Ağaç Kardeşliği Projesi’nin 2017 yılı uygulamalarına ilişkin bilgiler veren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Ağaç Kardeşliği ile doğa sevgisini içselleştiren nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü geleceğimiz olan çocukların doğayı koruyabilmeleri için öncelikle onu tanımaları ve sevmeleri gerekiyor. Ağaç Kardeşliği’ne dahil olan her çocuk kendi fidanını yetiştirme deneyimi yaşayacak. Ayrıca çocuklar için Balıkesir’de 5 bin 400 fidanlık ‘Çocuklar Hatıra Ormanı' oluşturacağız. Bu sayede hem çocukların yetiştirdikleri hem de hatıra ormanı kapsamındaki fidanlarla birlikte toplam 10 bin 800 fidan toprakla buluşacak. Bununla birlikte 50 ilden toplam 5 bin 400 çocuk “Orman Ekosistemi ve Yaşamın Çeşitliliği” konulu doğa eğitimi programına katılacak. Böylece çocukların doğayı korumak için gereken farkındalığı kazanmaları konusunda önemli adımlar atılmış olacak” dedi.



Çocuklar yeni kavramlarla tanışıyor

Projenin çocukların doğada uygulamalar yaparak öğrenmesini ve doğayla duygu bağlarının güçlendirilmesini amaçladığını belirten Deniz Ataç, “Çocuklar Hatıra Ormanı”yla da erozyonla mücadeleye katkı sunacaklarını ifade etti. Ağaç Kardeşliği eğitim programının içeriğinden söz eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, projenin ilkokul 3. sınıfta başlayıp, 4. sınıfta devam eden uzun soluklu bir program olduğunu söyledi. Ataç, 8 etkinlikten oluşan programda çocukların kendi tohumlarını ekeceğini ve fidanlarını gözlemleyeceğini aktardı.



Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Deniz Ataç, “Fidanların büyümesini izleyen çocuklar programın sonunda; ekosistem, endemizim, biyoçeşitlilik gibi kavramlarla tanışıyor. Kutu oyunu ile yapraklarından ağaçları tanımaya çalışıyor. Proje sayesinde gelecek nesilleri de doğal varlıkları koruma çalışmalarımıza dahil ediyoruz” dedi. Projenin Adım Adım Oluşumu'nun maratonlar kapsamında düzenlediği yardımseverlik koşularında TEMA Vakfı için koşan koşucuların destekleriyle, gönüllülerin ve öğretmenlerin katkılarıyla hayata geçtiğini ifade ederek sözlerini sürdüren Ataç, “Ağaç Kardeşliği’ne destek veren tüm koşuculara ve bağışçılarına teşekkür ediyor ve herkesi Ağaç Kardeşliği’ne davet ediyorum” dedi.



