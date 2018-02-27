Türkiye'nin lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Teleperformance Türkiye'nin yeni CEO'su Tülay Doğrular oldu. Ağustos 2014'ten bu yana Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tülay Doğrular, 1 Ocak 2018 itibarıyla Teleperformance Türkiye CEO'su olarak göreve başladı. Doğrular, şirketin omni-channel müşteri deneyimi yönetimi alanında büyümesine ve yakın kıyı hedeflerine liderlik edecek.

İstanbul, Trabzon, Uşak ve Balıkesir'de bulunan çağrı merkezlerinde 2.500'ü aşkın çalışanıyla hizmet veren Teleperformance Türkiye'nin büyüme hedeflerinin yakın kıyı ülkeleri de kapsadığına dikkat çeken Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, "Yeni dönemde Türkiye'yi bir hizmet üssü haline getirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gerek çok dilli çağrı merkezi hizmetlerimiz, gerekse omni-channel müşteri deneyimi yönetiminde fark yaratan çalışmalarımızla büyümeyi sürdüreceğiz," diye konuştu.

Tülay Doğrular kimdir?

Almanya'da Bankacılık ve Finansal Destek Servisleri eğitimi alan Tülay Doğrular, iş hayatına 1992 yılında Almanya'da Volksbank'ta başladı. Finans sektöründe 12 yıl, çağrı merkezi ve CRM sektöründe toplam 13 yıl tecrübesi bulunan Doğrular, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Teleperformance hakkında

Dünyanın lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmeti servis sağlayıcısı Teleperformance; müşteri kazanımı, müşteri memnuniyeti, teknik destek ve borç yönetimi programları ile dünyanın dört bir yanındaki uluslararası şirketlere hizmet veriyor. 2016 yılında şirket, konsolide cirosunu 3,65 milyon Euro olarak bildirdi. Teleperformance Grup, 36 yıllık deneyimi, 147.000 iş istasyonu ve 217 bin çalışanı ile 74 ülkede 163'ün üzerinde pazara hizmet sağlıyor. Şirket, 340 çağrı merkeziyle dünyanın önde gelen uluslararası firmalarının birbirinden çok farklı olan müşteri kitlelerine 265 dil ve lehçede hizmet sunan programlar yürütüyor.

