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Teleferik Düzce'de zafere tırmandı

Teleferik Düzce'de zafere tırmandı

16 Ekim 2018 Salı 15:11
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Teleferik Düzce'de zafere tırmandı

Kısa adı DOSOD olan Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Düzce Belediyesi katkılarıyla organize edilen 2018 Türkiye Trial Şampiyonası son yarışı 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Seyircilerin de büyük ilgi gösterdiği Kaynaşlı Motorsporları merkezinde düzenlenen organizasyonda 8 araç ve 16 sporcudan oluşan 4 takım 2 gün boyunca zorlu engelleri en kısa sürede ve hatasız aşmak için kıyasıya çekişti.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'nın da izledikleri ve ödül törenine katıldıkları organizasyon sonunda; Ahmet Kurt-Fuat Sarper ve Şencan Özkurt-Selim Avcı’dan oluşan Teleferik Offroad birinciliğe ulaşan takım oldu. Adnan Ofluoğlu- Şenol Coşkun ve Oğuz Kaan Öztürk-Atilla Çakır’dan oluşan Osmanlı AVC takımı yarışı ikinci sırada tamamlarken, podyum üçüncülük basamağında da Ender Altuntaş-Mithat Sönmez ve Yasin Yıldız-Mehmet Özdemir’den oluşan Nacscar Jeep takımı yer aldı.


2 gün boyunca devam eden zorlu mücadele sonunda Bursalı sporculardan oluşan Teleferik Offroad elde bu birincilikle 2018 Türkiye Trial Şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu. 2018 Türkiye Trial Şampiyonası puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.

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