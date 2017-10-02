TEKZEN 123. MAĞAZASINI ERZURUM ‘DA AÇTI

Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve en yaygın ev geliştirme perakendecisi Tekzen, mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tekzen, 123. mağazasını Erzurum’un en büyük alışveriş merkezi MNG AVM’de açtı. Erzurum’un ilk ev geliştirme perakendecisi olan Tekzen’in MNG AVM içerisinde yer alan mağazası 2.961 metrekare satış alanı sahip.

Tekzen yaklaşık bir milyon nüfusa sahip Erzurum halkına, mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar çok geniş yelpazedeki binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında sunacak. Yeni mağaza açılışları devam ederken diğer yandan da var olan mağazalarımızı müşterilerine daha konforlu alışveriş ortamı sunmak için yenilemeye devam eden Tekzen ’in yıl sonuna kadar 130 mağazaya ulaşma hedefi bulunuyor.

Erzurum MNG AVM mağazasının açılışına özel 15 Ekim’e kadar devam edecek kampanya kapsamında, aynalı portmanto 219 TL’den, hale gardırop 349 TL’den, 65 cm banyo dolabı 179.90 TL’den, 2000W joker elektrikli süpürge 139.90 TL’den, askılı boy aynası 34.99 TL’den, maestro akülü vidalama 189.90 TL’den, bolero plastik iç cephe boyası 54.99 TL’den satışa sunuluyor.

TEKZEN, “Her ilde bir TEKZEN” hedefiyle büyümeye, güler yüzlü hizmet anlayışını Türkiye’nin her noktasına taşımaya devam ediyor.

Basın Bülteni